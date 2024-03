La magnifique réponse de Rayan Cherki à Thierry Henry

Après sa belle entrée en jeu face à Toulouse, Rayan Cherki a réagi à sa non-convocation en sélection.

Membre régulier de l’équipe de France espoirs depuis l’entame de la saison en cours, Rayan Cherki n’a pas été convoqué pour les matches des Bleuets du mois de mars. Thierry Henry ayant choisi de composer sans lui, car il l’a jugé pas assez performant sur la dernière période. Une mise à l’écart qui a piqué le numéro 18 de l’OL dans son orgueil. Et sa réaction a été excellente.

Le réveil tonitruant de Cherki

« Il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Ce n’est pas des punitions, loin de là, mais il faut aller voir aussi ce qu’il se passe ailleurs, parce que c’est les deux derniers matchs avant le camp d’entraînement. […] Rayan a moins de temps de jeu à Lyon, c’est beaucoup plus difficile, il y a des gens qui arrivent aussi, il faut voir ce que fait Maghnes Akliouche à Monaco. Donc voilà, juste performance tout simplement. Il y a les 2001 qui arrivent. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain », a déclaré « Titi » au moment de justifier son choix.

La réponse de Cherki ne s’est donc pas faite attendre. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Au lendemain de l’annonce de la liste, et alors qu’il a de nouveau démarré un match de l’OL comme remplaçant, le numéro 18 des Gones s’est distingué en étant le grand artisan du succès à Toulouse. Après son entrée en jeu à la 66e, il a assuré l’égalisation de 2-2 en marquant un but, puis il a délivré une passe décisive pour le but de la victoire de Jake O’Brien.

Il a été « déçu » par sa non-sélection

A l’issue de la rencontre, le héros du jour s’est arrêté devant les micros de Prime Vidéo pour commenter son actualité : « J’ai été déçu, parce que la sélection c’est quelque chose qui me réussit bien. Maintenant c’est un choix du sélectionneur. Il a raison, je n’ai pas été assez performant sur les derniers matches. Maintenant, je pense que ce soir ça lui mettra un peu le sourire. Et j’espère que ça continuera comme ça ».

Quand on lui a demandé ensuite s’il croyait encore à une participation aux JO, Cherki a rétorqué : « Les JO, je ne m’y concentre pas. Il y a encore beaucoup d’échéances qui arrivent. Je pense surtout à ça ».