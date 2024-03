Toulouse - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais se déplace à Toulouse, ce vendredi, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Tout droit, la Ligue 1 de France poursuit son bonhomme de chemin. Ce vendredi, démarre la 26e journée du championnat national d’élite avec en ouverture les Violets qui accueillent les Gones au Stadium TFC. Un duel entre deux équipes du milieu du tableau, qui sont au coude-à-coude au classement.

Toulouse - OL, un duel pour s'éloigner de la zone rouge

Toulouse FC (11e, 29 points) est en confiance avant le coup d’envoi de l’ouverture du match de la 26e journée contre l’Olympique Lyonnais, ce vendredi. Ceci bien qu’ils aient été battus par le Havre AC (1-0) lors de la récente journée du championnat. Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les Violets encadrés par Carles Martínez Novell comptent trois victoires, un match nul et une défaite. Ce qui les rassure avant le duel de positionnement contre les Rhodaniens en championnat. Les Toulousains veulent une victoire pour passer devant l’OL.

De l’autre côté, l’Olympique Lyonnais aurait repris confiance depuis la récente journée. Après six victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Gones ont été mis en doute par le Racing Club de Lens (1-3) au Groupama Stadium lors de la 24e journée. Mais les hommes de Pierre Sage se sont rapidement relancés avec une victoire contre Lorient (0-2) la journée suivante. Dixième de Ligue 1 (31 points), l’OL vise les trois points contre les Violets pour pouvoir se rapprocher de Reims (9e, 35 points).

Horaire et lieu de match

Toulouse – Lyon

26e journée de Ligue 1

Lieu : Stadium TFC

A 17h française

Les compos probables du match Toulouse - Lyon

Toulouse : Restes - Kamanzi, Keben, Costa, Nicolaisen, Suazo - Dönnum, Sierro, Spierings, Gboho - Dallinga

Lyon : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Cherki, Orban, Benrahma

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse – Lyon

La rencontre entre Toulouse et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce vendredi 15 mars 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.