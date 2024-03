Le onze de l’OL face à Toulouse : Sage fait un choix fort pour Cherki

Pierre Sage, le coach de l’OL, a pris une décision importante concernant son meneur de jeu, Rayan Cherki.

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, l’OL défie Toulouse ce vendredi soir à l’extérieur. Pour ce match, l’entraineur lyonnais Pierre Sage a opéré des choix importants, dont l’une qui concerne Rayan Cherki.

Sage ne compte plus sur Cherki

Pour la 7e fois de suite, Cherki va démarrer le match en tant que remplaçant. La dernière fois qu’il a été titulaire c’était le 7 février contre Lille en Coupe de France. Et ce jour-là, il avait inscrit un but et offert une passe décisive.

C’est une bien mauvaise semaine pour Cherki puisqu’il a appris jeudi qu’il ne figurait pas dans le groupe des Bleuets de Thierry Henry. Sa participation aux JO est compromise, surtout s’il continue à être écarté dans son club.

Lacazette de retour dans le onze

En revanche, ce match verra Alexandre Lacazette effectuer son grand retour dans le onze. Après s’être remis de sa blessure, l’ancien gunner va retrouver la pointe de l’attaque et aussi le brassard de capitaine. Il reste le meilleur réalisateur des Gones cette saison avec 13 buts inscrits.

L’équipe de l’OL se produira dans un système en 4-5-1. Nemanja Matic occupera de nouveau le rôle de sentinelle, juste devant les deux relayeurs que sont Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Ernest Nuamah et Malick Fofana animeront de leur côté les deux flancs.

L'OL a un bon coup à jouer

Derrière, on continue de faire confiance à la paire axiale Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, tandis que Maitland Niles et Nicolas Tagliafico sont reconduits comme latéraux. Dans les buts, c’est évidemment Anthony Lopes qui est aligné.

En cas de succès ce vendredi soir, Lyon reviendrait provisoirement à 6 points des places européennes. Il aurait aussi 9 points d’avance sur le barragiste.