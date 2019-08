OGC Nice - Pas de Ligue des champions la saison prochaine selon vous

Sur Facebook & Twitter, nous vous avions demandé si Nice peut se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Vous avez en majorité répondu non.

Officiellement passé sous pavillon anglais avec le rachat par le groupe INEOS du milliardaire Jim Ratcliffe, l'OGC Nice va désormais faire partie des équipes ambitieuses en . L'arrivée des nouveaux investisseurs va débloquer le recrutement des Aiglons et permettre aux Niçois de se donner les moyens d'atteindre leurs ambitions.

"Notre ambition c'est d'être en dans 3 à 5 ans. Nous voulons concurrencer le PSG, et les autres gros clubs en . Notre ambition est de se battre pour les quatre premières places en L1. On veut concurrencer les meilleurs centres de formation d'Europe comme l' par exemple. Nous voulons travailler sur les infrastructures et les terrains d'entraînement", a avoué Bob Ratcliffe, frère de Jim, et président de la branche football d'INEOS.

Croyez-vous qu'avec le rachat par INEOS, l'OGC #Nice peut viser une place qualificative pour la Ligue des champions dès cette saison ? Dites nous tout ! — Goal France (@GoalFrance) August 27, 2019

Septième de la saison dernière, l'OGC Nice occupe actuellement la quatrième place avec six points en deux journées, avant son troisième match, un premier test ce mercredi soir contre l' . Si le PSG et l'Olympique Lyonnais semblent largement supérieurs aux autres clubs, derrière la lutte pour la troisième place et les places européennes s'annoncent intenses.

Nice a besoin de temps

Raff Rbo estime ainsi sur Facebook que le recrutement de l'OGC Nice et les prochains jours vont être décisifs : "Tout dépend du recrutement parce que les concurrents à la troisième place ils ne sont pas inatteignables". De son côté, Flavien Moreau demande de la patience et voit les Aiglons sur le podium dans le futur : "Pas forcément des cette saison mais dans les années à venir oui sûrement. Il faut laisser la mayonnaise prendre". Même son de cloche chez Mauiarii Bouzouki : "Pas cette saison Paris et Lyon seront sans surprise dans les 3 premiers maintenant la dernière place se jouera sûrement entre , , Rennes et Saint Étienne".

Sur Twitter, Sixteen Burger fait partie des 42% à croire à une éventuelle qualification de l'OGC Nice pour la prochaine Ligue des champions et considère que ceux qui répondent négativement "sont des jaloux" de l'achat de Nice par le puissant groupe INEOS.

Des réponses qui montrent que l'OGC Nice reste un outsider dans la course au podium malgré l'arrivée de ses nouveaux investisseurs, des recrues qui ont été promise à Patrick Vieira dans les prochains jours, et du bon début de saison des Aiglons, malgré un effectif limité.

