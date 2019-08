Ligue 1, 3e j. : les stats à connaître avant OGC Nice-OM

Voici les statistiques Opta à connaître avant OGC Nice - Marseille, ce mercredi (21h) à l'Allianz Riviera, pour la 3e journée de la saison 2019-2020.

Même sans ses recrues, l'OGCN réalise un début de championnat parfait avec deux victoires en autant de matchs.

Maintenant que le rachat du club azuréen par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe est officiel, Patrick Vieira a bon espoir de voir débarquer en cette dernière semaine de mercato les renforts tant attendus.

Du côté de Marseille, le mercato s'inscrit davantage dans la colonne des départs. Après la résiliation de son contrat, Adil Rami est attendu en Turquie à Fenerbahçe, qui aimerait aussi enrôler Luiz Gustavo.

Et sur le terrain, l'OM d'André Villas-Boas voudra se rassurer, après sa défaite face à Reims et son match nul à . Il existe des endroits plus évidents que l'Allianz Riviera, et des ambiances moins chaudes que celle d'un derby Nice-Marseille, pour ce faire.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant la rencontre.

Nice affiche 52.9% de défaites contre Marseille en (54/102), soit son pire pourcentage face à un adversaire actuel de l’élite.

Nice s’est incliné lors de chacun de ses 5 derniers matches contre Marseille en , mais n’a jamais fait la passe de 6 défaites consécutives face à cet adversaire dans l’élite.

Nice reste sur 3 succès consécutifs en Ligue 1, sa meilleure série dans l’élite depuis octobre-novembre 2018 (4).

Marseille n’a remporté que 4 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), après avoir connu le succès lors de 5 de ses 6 précédents (1 nul).

Marseille est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis mars-mai 2018 (5).

Seule la (14) s'est imposée plus souvent par exactement un but d'écart que Nice (13) dans les 5 grands championnats européens depuis le début de la saison dernière.

100% des buts de Nice en Ligue 1 cette saison ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (2 sur corner, 1 sur penalty et 1 sur coup franc indirect).

Marseille est –avec – l’une des 2 équipes à ne pas avoir encore trouvé le fond des filets en Ligue 1 cette saison.

Aucun gardien n’a effectué plus d’arrêts que le portier de Marseille Steve Mandanda en Ligue 1 cette saison (9).

Nice encaisse en moyenne 0.93 but par match en Ligue 1 sous Patrick Vieira (37 buts encaissés en 40 matches), meilleur ratio pour un entraîneur non-intérimaire dans l’élite dans l’histoire du club.

Avec Opta .