Racheté par INEOS, Nice peut-il viser une place en Ligue des champions dès cette saison ?

Le rachat de l'OGC Nice a été officialisé ce lundi par le groupe INEOS. Les Aiglons, désormais ambitieux, peuvent-ils viser la C1 cette année ?

L'OGC Nice va entrer dès à présent dans une autre sphère. Les Aiglons, qui ont un peu plus d'une semaine pour se renforcer et répondre aux exigences de Patrick Vieira, ont réalisé un bon début de saison malgré un effectif limité. Mais Nice va désormais être un club ambitieux. En effet, depuis hier soir, le club du sud-est de la est officiellement passé sous pavillon anglais avec le rachat par le groupe INEOS et le milliardaire, Jim Ratcliffe, de l'OGC Nice.

Les Aiglons vont désormais avoir les moyens d'être ambitieux. Mais l'objectif, du moins à court terme de Jim Ratcliffe et ses partenaires, n'est pas de concurrencer le PSG. En revanche, l'OGC Nice va vouloir se qualifier régulièrement pour la et être à la bataille avec des clubs comme l'AS , l' ou encore l'Olympique Lyonnais.

"Si dès aujourd'hui, j'affirme qu'on peut rivaliser avec le PSG, on ne me prendrait pas au sérieux. Je perdrais toute ma crédibilité d'emblée. Paris est dans une autre galaxie, mais je pense qu'il y a la place juste derrière. Oui, c'est ça (être à la bagarre avec Marseille, ou Monaco, ndlr) l'objectif mais peut-être pas dès la première saison. Il faut toujours un peu de temps pour que les choses se mettent en place", avançait Robert Ratcliffe, frère de Jim en avril.

