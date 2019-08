OGC Nice, Vieira relativise pour le mercato

L'entraîneur de l'OGC Nice attend toujours des recrues estivales mais n'a pas voulu se lamenter sur son sort.

L'OGC Nice et ses supporters attendent avec impatience l'officialisation du rachat du club par le groupe INEOS et le milliardaire anglais, Jim Ratcliffe, pour entrer dans une nouvelle dimension. Mais c'est surtout Patrick Vieira qui a hâte de voir la situation se résoudre car le mercato des Aiglons est en stand-by pour le moment. Toujours dans l'attente d'une recrue, et ce malgré les rumeurs faisant état de la venue très prochaine d'Alexis Claude-Maurice en provenance de Lorient , Patrick Vieira n'a pas voulu se lamenter en conférence de presse.

"C'est une période compliquée pour nous comme pour tous ceux qui attendent des joueurs. Notre objectif, c'est de faire signer plusieurs joueurs avant la fin du mercato. Je n'entre pas dans ce genre de débat, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'avoir identifié les joueurs dont on a besoin. Ce qui est important c'est d'avoir identifié nos besoins en espérant qu'ils nous rejoignent vite. On ne sait pas si nous pourrons aligner des recrues à Rennes ", a indiqué le Français.

"Dos au mur, l'OM peut réagir"

"Adrien Tameze, c'est le joueur que j'ai le plus utilisé depuis que je suis ici, ça veut tout dire. Qu'il soit encore parmi nous, c'est une bonne chose. Après, la décision, c'est lui qui doit la prendre. Je pense qu'il faudrait le remplacer, parce qu'il est très important pour nous et notre système. Il faudrait le remplacer par un joueur aussi fort. Mais à cette période du mercato, c'est difficile" , a ajouté le technicien de l'OGC Nice.

L'entraîneur français se méfie de l'OM : "C'est bien pour le moral. Les joueurs sont irréprochables depuis le début de la saison. On a bien préparé ce match contre Marseille. On sait qu'il faudra produire du jeu. Ce qui est important pour nous, c'est de se concentrer sur le jeu. Il faut se méfier parce que c'est un derby et qu'il y a des grands joueurs dans cette équipe de Marseille. On sait que quand les grands joueurs sont dos au mur, ils savent réagir ".

Patrick Vieira a annoncé des retours dans le groupe de l'OGC Nice : "Walter Benitez sera dans les buts. Il a bien récupéré de sa blessure, a fait de très bonnes semaines d'entraînement et il se sent très bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, même si Yannis (Clémentia) a été très bon sur les deux premiers matchs et a montré qu'on pouvait compter sur lui, ce qui est une très bonne chose. Youcef Atal a bien repris l'entraînement. Il sera dans l'effectif".