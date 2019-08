Lyon, Sylvinho : "La route est encore longue"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a avoué qu'il était satisfait du style de jeu de son équipe mais ne veut pas encore (trop) s'emballer.

Vainqueur de ses deux premiers matches, l'Olympique Lyonnais était leader du classement avant la troisième journée de .

L'OL version Sylvinho a affiché de belles promesses mais va devoir confirmer dans le temps.

Ces dernières saisons, les Gones ont souvent eu des trous d'air sur certains matches et vont devoir gommer ces défauts.

En conférence de presse, Sylvinho a refusé de s'emballer mais est fier de l'identité de jeu donnée à son équipe.

"On commence simplement un travail. On a gagné seulement deux matches. On est heureux mais les joueurs, le coach, le staff savent que la route est encore très longue. Ce n’est pas une fierté mais il y a une grande dose de satisfaction. Je sens que les supporters et les joueurs sont heureux. Je veux que cela perdure. Les joueurs sont satisfaits du travail accompli et je suis satisfait de leur travail. On est en train de former un groupe. Le chemin est encore long pour progresser. Il y a eu des changements. Les joueurs répondent à la méthodologie. Mon équipe a une identité et j’aime cela. C'est le plus important", a déclaré le Brésilien.

"Une équipe doit défendre à 11"

L'entraîneur de l'OL est conscient que le MHSC sera un test : "Je m'attends à un match très difficile. est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est un gros test. Les attaquants sont capables de marquer et de défendre. On a des phases défensives à 9 ou 10 joueurs, c'est intéressant. Tous mes joueurs peuvent jouer et vont jouer. On va enchaîner les matchs. Mes 23 joueurs sont performants et vont jouer. Une équipe doit défendre à 11. C'est normal que tout le monde participe à l'effort défensif. Je ne peux pas penser que 2-3 joueurs ne défendent pas. Tous nos joueurs doivent défendre".

Sylvinho est heureux d'avoir eu du temps pour travailler avec ses joueurs cette semaine : "C'est bien d'avoir son groupe pendant une semaine complète. J'ai apprécié cette période. On a revu la charge de travail avec un jour de repos jeudi dernier. Le groupe prend plaisir à s'entraîner. Mes joueurs sont heureux depuis 10 jours. C'est très agréable de voir les joueurs avec le sourire tous les jours. J'ai une très bonne équipe mais le parcours est encore très long. Il faut continuer à travailler".

Enfin, l'entraîneur brésilien a eu un petit mot sur le mercato estival : "Je ne pense pas à cela. Je sais qu’il n’est pas terminé, il peut encore y avoir des spéculations. Je suis satisfait de mes joueurs. Le mercato relève du président, de Juninho et Florian Maurice".