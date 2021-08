OFFICIEL - À peine arrivé, Emerson déjà cédé à Tottenham

Le défenseur brésilien Emerson Royal prend la direction de Tottenham. Le Barça touchera un montant de 25M€, plus 5-7 millions de variables.

Alors que le FC Barcelone vient de céder Ilaix Moriba au RB Leipzig et qu'il pourrait perdre Antoine Griezmann, en discussion avec l'Atlético de Madrid, le club catalan vient s'est séparé d'Emerson Royal. Le défenseur va s'engager en faveur de Tottenham, sous réserve de l'obtention des autorisations internationales et d'un permis de travail.

Ce mardi soir, le club anglais a officialisé le transfert du joueur appartenant au Barça. "Nous sommes heureux d'annoncer la signature d'Emerson Royal en provenance de Barcelone, sous réserve de l'obtention des autorisations internationales et d'un permis de travail. Le latéral droit a signé un contrat avec nous jusqu'en 2026 et portera le maillot numéro 12", ont écrit les Spurs, qui pourraient enregistrer le départ de Serge Aurier au poste de latéral droit dans les dernières heures du mercato estival.

"Emerson se rendra à Londres depuis l'Espagne dans le courant de la semaine", précise ensuite Tottenham dans son communiqué officiel. Le club britannique et Barcelone sont parvenus à un accord pour un montant proche de 25 millions d'euros, et des variables qui oscillent entre 5 et 7 millions, comme l'a confirmé Goal.

Emerson Royal, une drôle de trajectoire...

L'ancien du Betis ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Ronald Koeman. La direction blaugrana n'avait, de fait, plus aucune raison de s'opposer au départ de celui qu'elle vient pourtant à peine de récupérer. La durée de l'engagement est de cinq ans, le joueur est donc lié à Tottenham jusqu'en juin 2026.





Le club barcelonais avait misé sur Emerson lorsqu'il était du côté de l'Atlético Mineiro et avait conçu une opération partagée avec le Betis, une équipe dont le joueur a défendu les couleurs pendant deux saisons et demie. Ses bonnes performances en Andalousie ont conduit Barcelone à activer la clause contractuelle en juillet, qui lui a permis d'intégrer l'équipe pour 9 millions d'euros. Deux mois après, les Barcelonais ont donc cédé cet élément en signant une plus-value financière de presque 20M€.