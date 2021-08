Barça : retour possible pour Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid

A quelques heures de la fermeture du marché, le retour du Français au Wanda Metropolitano est réel.

Le marché se réchauffe. L'Atletico Madrid négocie en ce moment une possibilité réelle. Il s'agit du possible retour d'Antoine Griezmann au Metropolitano. Selon des sources fiables qui se sont confiées à Goal, évoquant la possibilité d'obtenir le retour du Français avec une formule de prêt avec achat obligatoire ultérieur. Rien n'a encore été finalisé ou définitif, mais c'est la possibilité qui est sur la table dans les bureaux de l'Atleti à quelques heures de la fermeture du marché.

La formule : un prêt avec achat obligatoire ultérieur

Selon des sources proches des négociations, aucun joueur de l'Atlético de Madrid ne ferait partie de l'opération et les dirigeants rouge et blanc étudient les chiffres pour voir s'ils pourront équilibrer les comptes et être en mesure de réaliser l'opération avant la fermeture du marché. Une question complexe.

Dans un autre ordre d'idée et dans une opération totalement indépendante, Saúl Ñíguez pourrait presser ses options pour quitter l'Atlético de Madrid avant 00h00 aujourd'hui, date à laquelle ferme le marché des transferts ferme en Liga. La destination de Saúl pourrait être la Premier League. Ces dernières heures, le bras de fer avec un club anglais s'est poursuivi.

Un marché très agité, surtout dans le cas de l'Atlético de Madrid. Il y a 48 heures, on pensait que le marché pourrait être fermé et maintenant il y a deux noms sur la table pour l'Atleti. D'abord, Antoine Griezmann et son possible retour. Le sujet est "chaud" et constitue une possibilité ouverte. Le second, Saúl. Reste à savoir s'il quittera l'Atlético ou s'il finira par y rester.