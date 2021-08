INFO Goal - Accord Barça - RB Leipzig pour le transfert d'Ilaix Moriba

INFO GOAL - Ne souhaitant pas prolongé avec le Barça, Ilaix Moriba va être vendu au RB Leipzig contre un chèque de 16 millions d'euros.

Ilaix Moriba et le FC Barcelone, c’est terminé. Le joueur de la Masia jouera pour le club allemand du RB Leipzig la saison prochaine. Selon Goal, le Barça a conclu le transfert du jeune joueur pour 16 millions d'euros plus bonus. Le milieu du Barça a déjà reçu l'autorisation de se rendre en Allemagne où il passera une visite médicale et sera présenté prochainement. Leipzig, qui a transféré Marcel Sabitzter au Bayern pour 16 millions d’euros, a donc choisi de réinvestir la somme pour convaincre le Barça de lâcher Ilaix Moriba.

Moriba n'a pas voulu renouveler

Le joueur de la Masia n'a pas voulu renouveler son contrat avec Barcelone et à partir de là, tout a commencé à s'effilocher. Les négociations avec ses représentants se sont tendues après que le direction des Blaugrana lui a fait une offre définitive de renouvellement, bien plus élevée que la première, la veille du départ de l'équipe pour le camp d'entraînement en Allemagne.

Ce jour-là, les représentants ont à nouveau dit "non", tout en montrant un terrible malaise face à la mauvaise presse que le joueur commençait à avoir pour ne pas avoir accepté les propositions du FC Barcelone.

Des négociations tendues avec les agents

Le Barça a fait comprendre à Moriba à plusieurs reprises que son avenir était au Camp Nou au-delà de juin 2022, date d'expiration de son contrat. La direction a réitéré la confiance que l'entraîneur lui a témoignée la saison dernière, en le faisant entrer sur le terrain lors de 18 matches officiels alors qu'il venait d'atteindre sa majorité. En fait, Ronald Koeman l'a pressé de renouveler son contrat et de voyager avec l'équipe en Allemagne.

Mais le milieu était déjà déçu. Le joueur hispano-guinéen croit que sa performance et son potentiel méritaient un plus grand effort de la part de Barcelone, par rapport à d'autres joueurs de l'équipe, donc il n'a pas voulu accepter les propositions de l'équipe culé parce qu'il se considérait sous-évalué.

Comme déjà rapporté par Goal, le Red Bull Leipzig a présenté, par l'intermédiaire d'un appel de son PDG Oliver Mintzlaff, une offre proche de huit millions d’euros qui a été immédiatement rejetée. Ilaix Moriba a pu continuer à s'entraîner avec l'équipe des jeunes, sans toutefois pouvoir jouer une seule minute en match officiel. C'est pourquoi les Allemands ont accéléré et présenté une offre que Barcelone a acceptée. Un accord de principe pour un transfert de 16 millions d'euros plus bonus.