OFFICIEL - Eduardo Camavinga transféré au Real Madrid

À la poursuite de Mbappé, le Real Madrid a finalement jeté ses dernières forces dans le dossier Camavinga, qui rejoint l’Espagne pour 35 millions.

Un Français peut en cacher un autre ! Au Real Madrid, Kylian Mbappé était attendu durant ces dernières heures du mercato estival. Mais c’est finalement un autre international français qui débarque dans la capitale espagnole. En fin de contrat en juin 2022 au Stade Rennais, Eduardo Camavinga rejoint la Maison Blanche.



DIRECT - Suivez les dernières heures du mercato !

Promis à un avenir radieux, il va bien rapporter de l’argent à son club formateur qu’est le Stade Rennais. Quelques heures après l’annonce faite par Canal Plus et que Goal a été en mesure de confirmer sur une arrivée imminente, le milieu de terrain français s’est officiellement engagé avec le Real Madrid ce mardi soir.





L'article continue ci-dessous

Ne souhaitant pas voir leur poulain quitter le cocon libre comme l’air l’été prochain si aucun accord pour une prolongation n’était trouvé, les dirigeants rennais se sont donc résolus à le laisser partir contre un chèque qui serait de 30 millions d’euros (+10 de bonus éventuels). Une somme certes importante pour un joueur de 19 ans mais qui est bien loin des 80 millions d’euros demandés par le club breton la saison dernière. Depuis, la situation n'avait cessé de se dégrader, empiétant sur domaine le sportif.

Camavinga rêve du Real Madrid

Avec Eduardo Camavinga, le Real Madrid assure ses arrières dans son entrejeu et s’offre l’un des plus grands potentiels du football mondial de ces prochaines années. Avec un Luka Modric en fin de parcours et un Toni Kroos qui est entré dans la trentaine, les Merengue ont préféré avoir un coup d’avance et peuvent avoir le sourire.

Avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde, le club madrilène peut déjà voir sur plusieurs années. S’il n’a pas réussi à avoir Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid peut au moins se dire qu’il a joué un mauvais tour au Paris Saint-Germain, qui était lui aussi intéressé par le profil du prometteur milieu de terrain français.