Objectif Coupe du monde 2022 pour Zlatan Ibrahimovic

L'attaquant est sorti de sa retraite internationale et est en disponible pour jouer pour son pays jeudi.

Zlatan Ibrahimovic veut jouer la Coupe du monde 2022, car il veut effacer le seul point d'échec sur son CV. L'attaquant suédois est de retour avec sa sélection nationale et est sur le point de faire sa première apparition pour son pays depuis qu'il a affronté la Belgique au championnat d'Europe en 2016 lorsque la Suède affrontera la Géorgie jeudi. Ibrahimovic a déclaré que c'était un moment d'émotion pour lui et sa famille lorsqu'il a quitté la maison pour rejoindre l'équipe nationale et qu'il ne vise pas que le court terme avec la Suède.

Lors de ses deux matches de Coupe du monde, en 2002 et 2006, l’attaquant suédois n'a jamais marqué - et il marquer un but dans le plus grand tournoi international de football de son palmarès. "C'est quelque chose que je vais battre parce que je ne peux pas avoir de zéro", a déclaré Ibrahimovic. "Regarder trop loin est dangereux. Je dois réfléchir davantage à ce qui se passera le lendemain. Mais si je me sens comme je le suis aujourd'hui, je serai là."

Rappelant le moment où il a quitté ses fils Vincent et Maximilian, Zlatan Ibrahimovic a ajouté, ému au bord des larmes : "Vincent a pleuré quand je l'ai quitté. Jouer en équipe nationale est la plus grande chose que vous puissiez faire en tant que joueur de football, et comme je les suivais en Suède, je sentais en moi que je pouvais les aider, je pense que je peux faire quelque chose".

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 39 ans, qui aura 41 ans au moment de la Coupe du monde 2022, compte 62 buts à son actif en 116 matches internationaux avec la Suède, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de son pays, en revanche, il n'est pas le joueur le plus capé de la Suède. Sa première sélection pour son pays est venue contre les îles Féroé en 2001, et il a participé à deux Coupes du monde et quatre championnats d'Europe.

Sauf blessures, il aura le droit à une cinquième participation aux championnats d’Europe cet été - avec la Suède de Janne Andersson figurant dans le groupe E en compagnie de la Pologne, la Slovaquie et l’Espagne. Le contrat actuel de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan touche à sa fin, mais le club s'est prononcé positivement concernant la prolongation et l'attaquant semble satisfait de l'orientation des négociations.

"Je suis optimiste quant à l’extension", a déclaré l'ancien avant-centre du Paris Saint-Germain. "Mes coéquipiers sont comme mes enfants. C'est l'atmosphère que nous avons créée et pourquoi nous nous débrouillons bien. Je veux continuer à Milan et m'améliorer, le projet est passionnant".