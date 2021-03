AC Milan, Zlatan Ibrahimovic : "Tout est sous contrôle pour mon avenir"

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) s’amuse sur son avenir en discussion avec Paulo Maldini, directeur sportif du club.

De retour dans le onze de départ de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a mené son équipe vers la victoire ce dimanche. Le Suédois a déverrouillé le match contre la Fiorentina, inscrivant son 15e but de la saison. Le Suédois qui va bientôt fêter ses 40 ans, mais il ne veut pas entendre parler d'âge, comme il l'a admis en plaisantant aux micros de «Sky Sport». "Les records d'âge ? Cela me dérange de parler de mon âge, je me sens comme Benjamin Button. Plus les jours passent, plus je me sens jeune".

En fin de contrat cet été, Zlatan Ibrahimovic a évoqué sa prolongation de contrat après la rencontre. Le Suédois ne veut pas se dépêcher pour signer son nouveau contrat. Il n'y a pas de hâte de sa part, ni de Paolo Maldini. "Maldini (directeur sportif) me met sous pression, il veut que je montre que je mérite ce nouvel accord (rires). Je plaisante, tout est sous contrôle. Nous parlons beaucoup, nous avons une excellente relation: nous verrons ce qui se passe, mais ne soyez pas pressé".

Le Suédois est revenu sur la victoire de l'AC Milan contre la Fiorentina : "C'était très important de gagner comme ça après la défaite contre Manchester United, maintenant il nous reste le Scudetto. Il y avait de l'esprit et de la mentalité et nous voulions gagner à tout prix. Nous étions menés 2-1 et nous avons montré notre caractère. Maintenant, il faut continuer. Personnellement, je prends mes responsabilités et j'essaye d'aider de toutes les manières, sur et en dehors du terrain".

"Je veux apporter ma contribution avec la Suède"

Désormais, Zlatan Ibrahimovic va effectuer son retour en sélection nationale, pour la première fois depuis cinq ans : "Pour certains maintenant, il y a un peu de repos, pour quelqu'un d'autre pas ... Mon souhait est de continuer à jouer et d'être heureux, le reste est du bonus, ajoute-t-il. L'équipe nationale en est un et c'est aussi un honneur de revenir après cinq ans. Andersson (le sélectionneur) est venu me voir deux fois, une à la maison et une autre à Milanello: nous avons parlé, puis l'appel du sélectionneur est venu".

En larmes, ce lundi, Ibrahimovic en a dit un peu plus encore sur son retour avec la Suède, des propos relayés par Milan News : "Je ne viens pas ici parce que je suis Zlatan ou Ibrahimovic. Tout ce que j'ai fait avant n'a pas d'importance, je suis ici pour apporter ma contribution. Je veux être physiquement bien. En ce moment, je me sens bien. Je suis fort. Je ne suis là que pour aider et faire de mon mieux. Si vous me demandez, je suis le meilleur du monde ... Mon club n'avait aucune objection à mon retour en équipe nationale".

Meilleur buteur de la sélection suédoise, Zlatan Ibrahimovic va rejouer pour la première fois avec sa sélection nationale depuis l'Euro 2016 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. En conservant sa forme actuelle et si ce rassemblement se passe bien pour l'attaquant de l'AC Milan dans cette jeune équipe suédoise, Zlatan Ibrahimovic va très probablement disputer l'Euro 2020 l'été prochain.