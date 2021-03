Maldini remet Zlatan à sa place

Milan serait assez robuste pour faire face si Zlatan Ibrahimovic quittait San Siro à la fin de la saison, selon Paolo Maldini.

La légende de l'AC Milan, Paolo Maldini, a rejeté les suggestions affrimant que Zlatan Ibrahimovic serait plus grand que le club lombard.

Ibrahimovic a été une révélation depuis son retour à Milan pour une deuxième pige fin décembre 2019, avec le joueur de 39 ans à feuilles porte de la tête et des épaules le club milanais cette saison.

L'ancien attaquant de Manchester United et du Paris Saint-Germain - qui sera sans contrat à la fin de cette saison - a marqué 14 buts en Serie A en 2020-21 pour aider Milan à se hisser en deuxième position, à six points de son rival de l'Inter.

Maldini, directeur technique du Milan, évalue Ibrahimovic comme une "énorme ressource", mais il estime que le club est bien placé pour résister au départ du Suédois s'il ne prolonge pas son contrat à San Siro.

"La vérité est que le club est au-dessus de n'importe quel joueur parce que les joueurs passent, et le club reste", a déclaré Maldini à So Foot.

"Il y a des joueurs qui laissent une marque différente des autres, et Zlatan en fait partie. C'est un motivateur. C'est un personnage qui peut sembler compliqué à gérer, mais pour ceux qui parviennent à tirer toutes ses qualités, c'est une énorme ressource. Le club est au-dessus de tout joueur, et cela vaut pour tout le monde, car il vient de notre façon d’être leader dans notre domaine

L'excellente saison de Milan lui a donné une chance de décrocher un premier titre de Serie A depuis la campagne 2010-11, alors que les Rossoneri sont sur le point de revenir en Ligue des champions pour la première fois depuis 2013-14 lorsqu'ils ont été éliminés en 8es de finale par l'Atlético Madrid. Malgré leur longue absence de la compétition phare du football européen, Maldini est catégorique sur le fait que Milan reste une destination extrêmement attrayante pour les joueurs.

"Croyez-moi, Milan ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions depuis huit ans, mais quand Milan appelle, les joueurs du monde entier rêvent encore", a-t-il déclaré. "Bien sûr, nous regardons vers l'avenir, mais le passé, que nous devons respecter. Quand vous vous appelez Milan et que vous appelez un joueur, vous êtes l'un des trois clubs les plus titrés au monde. Nous devons toujours nous souvenir. Je crois que Milan, en Italie sans le moindre doute et en Europe également, est considéré comme un club vertueux. "