Norwich-Liverpool : Van Dijk de retour dans le onze de départ

Après sa grave blessure et sa longue convalescence, Virgil van Dijk est de retour sur les terrains.

Souvenez-vous : le 18 octobre 2020, Virgil van Dijk était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit après avoir été taclé par Jordan Pickford, le gardien d'Everton, lors du Derby de la Mersey.

Le défenseur, alors au sommet de son art, a fait cruellement défaut à Liverpool qui a perdu son titre de champion d'Angleterre, au profit de Manchester City, et a été éliminé en Ligue des champions au stade des quarts de finale par le Real Madrid.

International néerlandais, Van Dijk a également manqué la phase finale de l'Euro 2021 et sa sélection a été éliminée lors des huitièmes de finale.

Le 29 juillet dernier, il joué une vingtaine de minutes lors d'un match amical des Reds contre le Hertha Berlin. C'était sa première apparition sur les terrains depuis sa blessure.

Et ce samedi, à l'occasion de la première journée de la Premier League et du déplacement de Liverpool à Norwich, Jürgen Klopp a décidé titulariser Van Dijk, estimant qu'il était remis à 100% et en pleine possession de ses moyens.

Les onze de départ des deux équipes :

Norwich : Krul, Giannoulis, Gibson, Hanley, Aarons, Rupp, Gilmour, Melou, Cantwell, Pukki, Rashica.

Liverpool : Alisson, Tsimikas, Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Keïta, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mané, Jota, Salah.