Liverpool : Van Dijk, l'énorme tuile

Virgil Van Dijk souffre d'une blessure aux ligaments et va se faire opérer prochainement. perd son capitaine et c'est un véritable coup dur pour les Reds, juste avant le retour de la Ligue des Champions.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪