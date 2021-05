Van Dijk annonce son forfait pour l'Euro 2020

Le capitaine des Pays-Bas se dit "en paix" avec sa décision alors revient d'une grave blessure au genou et va se préparer pour la saison prochaine.

Virgil van Dijk a annoncé son forfait pour le championnat d'Europe de cet été et vise plutôt un retour sur les terrains avec Liverpool à temps pour le début de la campagne 2021-22. Le capitaine des Pays-Bas est absent des terrains depuis octobre après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur lors d'un duel avec le gardien de but d'Everton, Jordan Pickford. Le joueur de 29 ans a cependant bien progressé dans sa rééducation et a été photographié en train de travailler avec un ballon au terrain d'entraînement de Kirkby à Liverpool, ainsi que de publier des vidéos de lui-même en train de courir à l'extérieur.

Cela avait fait naître l'espoir qu'il pourrait faire un retour sur les terrains plus tôt que prévu pour les Reds avant la fin de la saison actuelle, et il a été suggéré qu'il pourrait même être inclus dans l'équipe néerlandaise de Frank de Boer pour l'Euro 2020 de cet été. Virgil Van Dijk, cependant, a décidé de clarifier sa position, insistant sur le fait qu'il se concentre sur Liverpool et doit se remettre en pleine forme pour la saison prochaine.

Dans une interview accordée au site officiel de Liverpool, Van Dijk a déclaré: "Les choses vont bien, je n'ai pas eu de réel revers ou quoi que ce soit, j'ai juste bien progressé. Dans cette dernière étape pour moi-même, je suis parvenu à une décision que je devais faire : serais-je impliqué dans l'Euros, oui ou non ? Avec tout ce qui se passe, je sens physiquement que c'est la bonne décision que j'ai décidé de ne pas aller à l'Euro et de commencer ma dernière phase de réadaptation pendant l'intersaison. Donc, l'accent sera mis sur la pré-saison avec le club et c'est un objectif réaliste, alors j'ai hâte d'y être".

"18 gros mois à venir"

"De toute évidence, je suis très déçu de rater l'Euro 2020, de rater le championnat d'Europe et de mener mon propre pays dans cette compétition, mais les choses ont été comme elles l'ont été et je dois l'accepter - nous devons tous l'accepter. Je pense que la décision de ne pas aller à l'Euro est la bonne décision dans le grand schéma des choses. C’est difficile, mais je suis en paix avec ça", a ajouté le défenseur central de Liverpool.

Van Dijk a certainement manqué, à la fois à son club et à son pays. Le déclin de Liverpool a été spectaculaire sans son leader défensif. L'équipe de Jürgen Klopp occupe la sixième place du classement de la Premier League et devra probablement gagner tous ses quatre matches restants si elle veut avoir une chance de se hisser à la dernière place de qualification pour la Ligue des champions. Van Dijk, cependant, dit qu'il a hâte de revenir pour les Reds.

"Je ne suis plus le plus jeune; je ne suis évidemment pas vieux, mais je suis assez mature et je sais maintenant ce qui pourrait être une bonne décision", a-t-il déclaré. "Et je pense que cette décision a été définitivement la bonne, à mon avis, pour donner à mon corps et à mon genou un peu plus de temps pour se préparer, espérons-le, pour les 18 gros gros mois à venir au moins avec le club mais aussi avec mon pays parce que nous essayons d'aller au prochain tournoi après cela aussi et cela commence en septembre".

"Je savais bien avant tout ça - avant cette décision et au début de ma convalescence - il y aurait une pression sur moi-même dans ce cas. J'espère que tout le monde veut que je revienne le plus vite possible, mais pour moi c'est pour revenir aussi bien que possible et le temps n'est pas la chose la plus importante. Évidemment, je veux être de retour, je veux aider mes coéquipiers, aider mon pays dans ce cas et je veux évidemment aider le club, mais je pense que c'est la bonne chose à faire pour rester un peu plus patient et travaillez encore plus pendant l'intersaison et se préparer", a conclu Virgil Van Dijk.