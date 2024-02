Neymar envoie (encore) une pique à Mbappé

Depuis qu’il a quitté le PSG, Neymar ne manque d’attaquer Kylian Mbappé par divers canaux.

Après six années passées dans la capitale française, Neymar Jr a quitté le club francilien à l’été 2023 pour l’Arabie Saoudite où il s’était engagé avec Al-Hilal FC. Mais le Brésilien, qui était un bon ami à Kylian Mbappé, n’avait plus eu une bonne relation avec le Français après son départ.

Neymar avait snobé Mbappé

Recruté contre un chèque de 222 millions d’euros, devenant le joueur le plus cher de l’histoire du football, le Brésilien a quitté le club de la capitale française contre une somme de 90 millions d’euros décaissée par les géants saoudiens pour se l’approprier l’été dernier. Pendant les six années passées à Paris, l’on peut comprendre que les relations entre le Brésilien et Kylian Mbappé ne se sont pas bien déroulées.

Getty

La preuve, avant le départ de Neymar pour l’Arabie Saoudite, certaines rumeurs sur les réseaux sociaux avaient fustigé que le Français aurait réclamé le départ du Brésilien pour faire son retour dans l’effectif parisien. Une des publications que l’ancien catalan a liké sur les réseaux sociaux, confirmant les faits. Un geste que Mbappé n’aurait pas apprécié de la part de son ex-coéquipier. Alors que le Brésilien avait réalisé une petite fête en guise d’adieux à ses coéquipiers, le Brésilien avait snobé le Bondynois.

L'article continue ci-dessous

Neymar en rajoute une couche

La semaine écoulée, Neymar a fait son retour à l’entraînement avec Al-Hilal après plusieurs mois d’absence en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être blessé au ménisque Mais le joueur revenu obèse après sa blessure, vient de s’en prendre à Mbappé et le PSG à travers les réseaux sociaux, ce lundi. Sur Instagram, l’ancien du Barça, qui devient obèse après son retour de blessure, a liké un post du compte Jogada, qui dénigre Kylian Mbappé et le club francilien.

Le post dit ceci : « Aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution. PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un « certain français » a commencé à perturber l’ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l’équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l’équipe. Pour ne pas perdre son précieux (Mbappé), le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu’il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu’il quitterait le club GRATUITEMENT à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qui reste au PSG…».

Pour rappel, Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du PSG qu’il quittera le club à la fin de son bail l’été prochain.