PSG : Neymar humilie Mbappé avant son départ pour Al-Hilal

Les relations entre Neymar Jr et Kylian Mbappé sont détériorées avant le départ du Brésilien pour Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Le Paris Saint-Germain a perdu deux grosses stars cet été. Après le départ libre de Lionel Messi, parti pour signer avec Inter Miami aux Etats-Unis, où il dit mieux se sentir qu’à Paris, le club de la capitale a perdu Neymar, qui a officiellement signé en faveur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Mbappé humilié par Neymar avant son départ

Recruté contre un chèque de 222 millions d’euros, devenant le joueur le plus cher de l’histoire du football, le Brésilien a quitté le club de la capitale française contre une somme de 90 millions d’euros décaissée par les géants saoudiens pour se l’approprier. Pendant les six années passées à Paris, l’on peut comprendre que les relations entre le Brésilien et le Français ne se sont pas bien déroulées.

Ces derniers jours, avant le départ de Neymar, certaines rumeurs sur les réseaux sociaux ont fustigé que le Français aurait réclamé le départ du Brésilien pour faire son retour dans l’effectif parisien. Une des publications que l’ancien catalan a liké sur les réseaux sociaux, confirmant les faits. Selon les informations de L’Equipe, Mbappé n’aurait pas apprécié le like désormais ex-coéquipier laissant entendre qu’il avait joué un rôle sur son avenir au club.

Dans le même temps, le quotidien sportif français indique que Neymar aurait réalisé une petite fête en guise d’adieux à ses coéquipiers. A la grande surprise, l’ancien de l’AS Monaco n’aurait pas été convié. Un festin, qui a connu la présence de Marquinhos.

De toutes les façons, Neymar est parti, et Kylian Mbappé a retrouvé, pour sa part, l’effectif du groupe parisien au lendemain du match nul contre Lorient, au Parc des Princes, lors de la première journée. L’attaquant parisien s’apprête à disputer son premier match de la saison avec le PSG, ce samedi à 21h lors du déplacement à Toulouse, dans le cadre de la deuxième journée du championnat de France.