Brésil : Le médecin annonce une très mauvaise nouvelle à propos de Neymar

C’est la tuile pour Neymar. Blessé depuis plus de deux mois, l’attaquant brésilien reçoit une très mauvaise nouvelle du médecin de la Seleçao.

Depuis plus de deux mois, Neymar Jr n’a plus jamais rejoué en raison d’une grosse blessure dont il a été victime lors de la trêve internationale du mois d’octobre. Quelques semaines après ce pépin physique qui écarte le joueur des terrains pour plusieurs mois, le médecin de la sélection nationale du Brésil annonce une très mauvaise nouvelle.

Neymar en pleurs

Nouvel attaquant d’Al Hilal FC en Arabie Saoudite, Neymar Jr ne retrouvera pas les couleurs d’une pelouse avant la fin de la saison. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’était blessé le 17 octobre dernier lors du match contre l’Uruguay dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud. A l’issue de cette rencontre, l’équipe dirigée par Fernando Diniz a été battue (2-0) par les Uruguayens.

Au cours de ce match, l’ancien du FC Barcelone avait quitté la pelouse sur civière et en pleurs suite à une grosse blessure. Après un contact avec De la Cruz, Neymar était mal retombé et s’était tordu le genou gauche. Il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être blessé au ménisque.

L'article continue ci-dessous

Neymar Instagram/ Getty

En novembre dernier, le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, faisait savoir que le joueur d’Al Hilal se remettait « très bien » de sa blessure, mais le Brésilien va devoir passer « par un processus de rééducation lent et long ».

« C’est trop tôt »

Le médecin de la sélection nationale du Brésil vient d’enterrer tout rêve de Neymar Jr. Alors que le joueur et ses fans pensaient qu’il allait déjà être au top avant la Copa America, qui aura lieu du 20 juin au 14 juillet, Dr Lasmar annonce la mauvaise nouvelle. A en croire ce dernier, « c’est trop tôt » pour que le joueur retrouve les rectangles verts.

« Il ne va pas avoir le temps, c'est trop tôt. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d'aplomb avant l'heure et prendre des risques inutiles. Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce », a déclaré le Dr Lasmar à la Radio 98 FM brésilienne.

Par ailleurs, le médecin s'est montré rassurant en ce qui concerne les chances de Neymar de retrouver son meilleur niveau de jeu. « Nous nous attendons qu'il soit totalement remis après ce temps, prêt à reprendre le jeu de haut niveau, avec de bons résultats, sans aucun type de restriction », a-t-il conclu.