Mourinho : "Bale doit gagner son temps de jeu à Tottenham"

Le Gallois n'a pas encore vraiment trouvé sa meilleure forme aux Spurs, et son manager dit que c'est à lui de prouver qu'il mérite plus de chances.

L'entraîneur de , José Mourinho, a déclaré qu'il ne se contenterait pas de donner à Gareth Bale des chances de jouer, insistant sur le fait que le joueur prêté par le doit mériter et gagner toutes les chances qu'il obtient avec le club. Gareth Bale a rejoint les Spurs cet été, dans le cadre d'un prêt effectuant donc son retour à la maison, dans son ancien club où il a éclaté au plus haut niveau.

Mais la star galloise a eu du mal à avoir un impact régulier depuis son retour dans le nord de Londres, avec seulement 11 apparitions cette saison. Gareth Bale n'est apparu que quatre fois en , bien qu'il ait joué plus fréquemment en Europa League cette saison. Il pourrait également faire partie de l'équipe des Spurs pour affronter Wycombe cette semaine en , mais Mourinho dit que Bale doit gagner ses opportunités comme tous les autres joueurs de l'équipe.

"Je ne peux pas donner de minutes aux joueurs, les minutes sur le terrain ne sont pas quelque chose que je peux donner, donc je ne vais pas dans cette direction", a déclaré Mourinho. "Nous connaissons tous les difficultés qu'il a eues pendant quelques saisons, nous savons tous qu'il est arrivé blessé, nous savons tous que même cette saison a été un peu une alternance entre des hauts et des bas avec de petites choses".

"S'il a fait une bonne semaine, il jouera"

"Le plus important pour lui est d'être régulier, de s'entraîner sans aucun problème et quand un joueur est régulier à l'entraînement, à haute intensité sans aucun problème, le joueur est prêt. Ne pas avoir de minutes, mais est prêt à gagner des minutes, et c'est pour moi une différence. Cette semaine, il travaille chaque minute comme tout le monde avec une bonne intensité et voyons comment il réagit à l'accumulation de ce genre de travail et voyons comment il réagit d'ici la fin de la semaine", a ajouté le Portugais.

"Le match contre Wycombe a lieu lundi et nous avons encore des séances d'entraînement pour l'évaluer. C'est aussi une question de confiance. S'il sent que la semaine qu'il a eue a eu un impact positif sur lui et, sur sa confiance, il jouera", a conclu le technicien des Spurs. Pour rappel, Gareth Bale pourrait effectuer son retour au Real Madrid l'été prochain, sauf si Tottenham décide de le conserver ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour.

Tottenham est actuellement cinquième de la Premier League, à un point de avec un match en moins. Après avoir affronté Wycombe lundi, les Spurs accueilleront Liverpool jeudi avant d'affronter ce week-end en Premier League.