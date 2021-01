Tottenham - Pour Berbatov, Bale doit apporter plus aux Spurs

L'ancien attaquant de Tottenham n'est pas convaincu par le rendement actuel de Gareth Bale et craint qu'il soit contraint de retourner à Madrid...

Gareth Bale "ne produit pas" pour Jose Mourinho, selon Dimitar Berbatov, qui dit que devra peut-être renvoyer le Gallois au . Depuis son retour cet été, ce dernier a eu du mal à retrouver une forme physique complète et n'apporte aucunement satisfaction chez les Spurs. Une nouvelle déception le concernant...

Le premier passage de l'ailier chez les Spurs avait pris fin lorsqu'il avait rejoint la Maison Blanche pour ce qui était à l'époque le transfert le plus cher de l'Histoire, en 2013, et il a ensuite marqué plus de 100 buts à Santiago Bernabeu tout en gagnant titres de Champion d' et pas moins de quatre titres en Champions League.

Cependant, le joueur de 31 ans, trop souvent blessé et pas toujours assez concerné, a été jugé excédentaire par rapport aux besoins par son entraîneur Zinédine Zidane avant la campagne 2020-21, ayant été laissé en dehors de son onze de départ pendant la majeure partie de la saison précédente.

"C'est une décision facile, il peut retourner à Madrid"

Les supporters de Tottenham espéraient que Gareth Bale retrouve sa meilleure forme dans un environnement familier, mais il n'a réussi à marquer que trois buts en 12 apparitions sous José Mourinho, dans le rôle de joker de luxe. Dimitar Berbatov a d'abord estimé que l'international gallois était l'homme idéal pour améliorer l'attaque de son ancien club, mais il admet que son ancien coéquipier a finalement été incapable de poser son empreinte sur l'équipe actuelle lors des derniers mois.

"Je m'attendais à ce qu'il secoue les choses et que lui, Son et Kane forment un trio à l'avant qui peut rivaliser avec le trio offensif de , par exemple. Pour le moment, cela ne fonctionne pas à 100%. J'espère qu'il pourra revenir à 100% et commencer à jouer. Sinon, en fin de compte, c'est une décision facile - il peut retourner à Madrid. Quelle que soit la raison, Gareth Bale est maintenant sans blessure parce qu'il est sur le banc de l'équipe, mais il ne joue pas dès la première minute, donc cela signifie évidemment qu'il ne produit pas le bon niveau de football que Jose Mourinho attedn de lui, ce qui est dommage car je l'aime beaucoup", a-t-il déclaré à Stats Perform News.