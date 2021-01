Berbatov sous le charme du duo Son-Kane de Tottenham

Le partenariat prolifique formé par Son Heung-min et Harry Kane est une joie à regarder, estime l'ancienne star de Tottenham Dimitar Berbatov.

Le duo des Spurs a noué une alliance létale pour les défenses, qui a été portée à un nouveau niveau cette saison, contribuant à propulser les hommes de José Mourinho dans une potentielle bataille pour le titre de .

Avec une place en finale de l'EFL Carabao Cup également assurée, les choses s'améliorent pour le club londonien où Berbatov a exercé entre 2006 et 2008.

Et le Bulgare a fait l'éloge de Son et Kane, qui ont combiné pour un record culminant à 13 buts en championnat cette saison, avec moins de la moitié de la saison jouée.

"Y a-t-il un mot plus fort qu'impressionnant en anglais? Non. Parce que vous avez raison - c'est une joie de les regarder", a déclaré Berbartov à Stats Perform News.

"Les deux, comment ils se trouvent, comment ils libèrent l'espace l'un avec l'autre, comment il n'y a pas d'égoïsme, quand quelqu'un a besoin de jouer l'un contre l'autre pour pouvoir marquer des buts. Ils connaissent leurs qualités, et ils en profitent. Comment construisez-vous cela? Cela dépend des joueurs en question. Par exemple, moi et Keano [Robbie Keane] à l'époque, nous avions également une très bonne compréhension. Mais comme j'étais un homme très privé, j'avais du mal à laisser quelqu'un entrer dans mon cercle en dehors du terrain d'entraînement et dans les matche, et il le savait et le respectait. Et à cause de cela, je lui donne mon respect encore et encore le terrain", a estimé le Bulgare.

"Les bons joueurs peuvent toujours trouver un moyen de jouer les uns avec les autres et de s'améliorer. Les Spurs ont maintenant Kane et Son et, à mon avis, toute l'équipe est de meilleure qualité quand ils sont là. Ces deux joueurs sont des talents incroyables."

La paire est apparue pour la première fois ensemble en septembre 2015 contre Sunderland, avec la première passes décisive de Son pour Kane lors d'un match de face au FK Qarabag deux mois plus tard. Kane n'a rendu la pareille qu'en janvier 2017, avec une passe décisive pour Son dans un match de championnat contre .

Leur total conjoint culmine à 33 buts en Premier League n'est que de trois derrière le record de tous les temps détenu par Frank Lampard et Didier Drogba à .

Le capitaine anglais Kane est de loin le meilleur buteur du club en Premier League, avec 155 buts en 225 sorties, ajoutant 31 passes décisives.