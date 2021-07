Messi devient agent libre mais Laporta pense que les négociations sont "sur la bonne voie"

La superstar argentine a vu son précédent contrat au Camp Nou expirer, mais les dirigeants restent confiants sur leurs capacités à le conserver.

Lionel Messi est officiellement un agent libre après avoir vu son contrat expirer avec le FC Barcelone dans la nuit de mercredi à jeudi, mais le président du club, Joan Laporta, affirme que "tout est sur la bonne voie" en ce qui concerne les négociations pour conserver le sextuple vainqueur du Ballon d'Or au Camp Nou. La superstar argentine, après avoir laissé son contrat se terminer à la fin du mois de juin, est libre de parler à des prétendants depuis janvier, avec des clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain qui surveillent de près sa situation.

Aucune discussion n'a eu lieu, cependant, et malgré sa volonté de quitter le FC Barcelone à l'été 2020 après la lourde défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich lors du Final 8 à Lisbonne, la Catalogne reste confiante dans le fait que de nouveaux termes pour un contrat seront négociés avec un homme qui a passé toute sa carrière professionnel en club avec le maillot des Blaugrana.

Joan Laporta s'est montré confiant dans une interview accordée à El Transistor lorsqu'on lui a demandé une mise à jour sur la longue saga autour du contrat de Lionel Messi : "Nous voulons que Lionel Messi reste et Leo veut rester, tout est sur la bonne voie. Nous avons la question du fair-play financier, nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour les deux parties".

Le Barça peut-il se permettre de payer Messi ?

Il a été révélé que les géants de la Liga sont endettés de 1,2 milliard d'euros, ce qui rend la vie difficile lorsqu'il s'agit de négocier de nouveaux contrats et de recruter de nouveaux joueurs. Lionel Messi est en course pour obtenir un nouvel accord, cependant, Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay ont été recrutés en tant qu'agents libres. Laporta a répondu aux obstacles qu'il doit surmonter lors de son deuxième mandat en tant que président du Barça.

"Quand je suis arrivé en 2003, et comme tout était nouveau, nous avons fait une petite révolution et tout s'est bien passé. Maintenant, je rajeunis et les gens sont très excité. Le défi est énorme car il va exiger beaucoup de nous et je l'aime parce que je suis préparé", a ajouté le président du Barça. Le club catalan espérait générer des fonds en rejoignant la très décriée Super League européenne, mais une opposition féroce à ces plans a conduit à la suspension du projet.

Laporta s'attend à ce que ce projet soit mené à terme à un moment donné, avec des équipes d'élite à travers le continent cherchant à ajouter une autre compétition lucrative à leur calendrier. "Nous sommes dans une situation économique très compliquée ; sur le marché, il n'y a pas d'argent, vous devez supprimer et changer les choses - c'est pourquoi il y a la Super League. Javier Tebas doit être clair sur le fait que la Super League n'affectera pas la Ligue espagnole ; le Barça voudra gagner le championnat chaque année. Tôt ou tard, les clubs anglais regretteront la décision qu'ils ont prise de quitter la Super League".