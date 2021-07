Le Barça doit désormais "recruter" Messi

Depuis 00.01, Lionel Messi est déjà un joueur sans club. On fait le point sur son avenir.

Les efforts du FC Barcelone pour accélérer la négociation pour prolonger Messi avant le 30 juin ont été vains et le contrat de l'Argentin a expiré.

Donc, pour le moment, à toutes fins utiles, Messi n'appartient plus au club du Barça. Bien que ces derniers jours, de nombreux médias aient affirmé que la rénovation était fermée et imminente, cela ne s'est pas produit. Comme Goal l'avançait, l'accord pour que Messi continue en tant que joueur du Barça n'est pas encore conclu.

Le président Laporta affirme qu'il est "calme", ​​mais le fait que le meilleur joueur du monde n'ait plus de contrat avec le Barça continue de susciter l'inquiétude des Catalans.

Un contrat complexe, financièrement et fiscalement

Formellement parlant, Messi ne pourra plus prolonger. Alors maintenant, le Barça devra le "signer". Les parties continuent d'avoir une bonne prédisposition à se comprendre et les contacts entre Joan Laporta, président de Barcelone, et Jorge Messi, père et agent du crack, continuent d'être fluides, mais l'accord n'est pas définitif.

Comme Goal l'a appris de sources proches du dossier, le processus est plus lent que d'habitude car les propositions qui sont sur la table sont toujours en cours de discussion et d'analyse, afin de façonner et de structurer un contrat complexe, avec des contours différents, économiques, fiscaux et d'impôt.

Un autre enjeu important pour conclure l'affaire passe par les droits à l'image du joueur, qui jouent également un rôle clé dans la négociation. Les deux parties espèrent conclure l'accord dans un proche avenir. De l'avis du club, la continuité de Messi au Camp Nou est considérée comme acquise, mais personne n'est en mesure d'assurer une date précise pour la clôture de l'accord entre les parties.

De plus, il n'est pas exclu que la mise en scène de la signature et de l'engagement puisse arriver à la fin de la Copa América que Messi dispute au Brésil et qui se terminera le 11 juillet.

Messi est la pierre angulaire du projet de Barcelone et la grande prétention à convaincre d'autres signatures possibles d'arriver à Barcelone. Cependant, le joueur n'ayant pas prolongé son contrat, un autre scénario s'ouvre maintenant. Le Barça devra inscrire Messi en Liga en tant que nouvelle recrue. Et pour pouvoir le faire, il devra trouver une formule créative pour pouvoir faire rentrer l'Argentin dans le cadre du contrôle financier de la Liga, qui ne sera pas flexible en la matière après la saison dernière, le Barça avait déjà dépassé le coût salarial limite.

Javier Tebas, président de la Liga, a déjà expliqué que bien que le club catalan fasse des efforts pour égaliser sa limite salariale, il n'y aura pas d'exceptions : "Le président de Barcelone a dit que la Liga est raisonnable, les règles sont raisonnables. Elles doivent être respectées. » Par conséquent, le Barça devra beaucoup peaufiner pour pouvoir intégrer Messi dans la limite de coût salarial pour la saison à venir, que certains prévoient même inférieure à celle de l'Atlético de Madrid.

Messi, concentré sur la Copa América

Comme Goal l'a appris, la star argentine est calme, loin de toutes les rumeurs sur son avenir et concentrée sur la Copa América, une compétition qui le rend particulièrement excité de pouvoir gagner enfin avec l'Albiceleste.