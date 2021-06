Les dates des Clasico Barça-Real Madrid révélées

Les deux grands rivaux espagnols s'affronteront les 24 octobre et 20 mars la saison prochaine, dans le but de récupérer le titre de champion.

Le Real Madrid et Barcelone s'affronteront lors du Clasico les 24 octobre et 20 mars la saison prochaine, après que la Liga ait dévoilé mercredi son calendrier pour la saison 2021-22. Les deux rivaux ont terminé derrière les champions de l'Atletico Madrid la saison dernière et chercheront à dépasser les hommes de Diego Simeone au cours de la saison à venir.

L'Espanyol, Majorque et le Rayo Vallecano rejoindront tous les trois la Liga en 2021-2022 en tant qu'équipes nouvellement promues. Le premier week-end de la Liga 2021-22 aura lieu le 15 août et se terminera le 22 mai, après 38 journées de matches. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti se rendra à Alaves le 15 août pour lancer la saison, tandis que le FC Barcelone de Ronald Koeman accueillera la Real Sociedad le même jour.

L'Atletico Madrid commencera la défense de son titre avec un match à l'extérieur au Celta Vigo. Le FC Barcelone accueillera le premier Clasico de la saison le 24 octobre, alors que le Real Madrid se rendra au Camp Nou. Le match retour aura lieu le 20 mars alors que l'équipe de Carlo Ancelotti accueillera les hommes de Ronald Koeman dans la capitale espagnole.

L'Atletico Madrid a remporté sa première couronne en Liga depuis 2014 la saison dernière, repoussant le FC Barcelone et le Real Madrid pour remporter le titre. Les Colchoneros ont été en tête durant la quasi totalité de la saison, mais ils ont vu leur avance au classement fondre en masse dans les dernières semaines. Finalement, l'Atlético Madrid est parvenu à conclure.

Lors de la dernière journée de la saison, l'Atletico Madrid s'est imposé 2-1 au Real Valladolid pour remporter le titre, terminant deux points devant le Real Madrid, deuxième et sept points devant le FC Barcelone, troisième. Le pire classement des Catalans depuis très longtemps. Autant dire que le Real Madrid et le FC Barcelone auront envie de prendre leur revanche sur leur rival colchonero la saison prochaine.

Ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone ne peuvent se permettre une nouvelle saison sans remporter la Liga. Si le Barça échoue à nouveau, la tête de Ronald Koeman pourrait être mise à prix, tandis que du côté des Merengue, les supporters montreront sûrement leur mécontentement surtout après l'été agité du club de la capitale espagnole avec le départ de deux symboles, Sergio Ramos et Zinedine Zidane. Une nouvelle saison de Liga qui promet énormément.