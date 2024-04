Mercato, une cible en attaque répond à l’intérêt du PSG

Annoncé au Paris Saint-Germain cet été, cet attaquant vient de répondre à l’intérêt de la formation francilienne.

Afin de trouver un remplaçant idéal pour Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain cet été, le club de la capitale française s’est mis à la recherche d’un attaquant. Parmi le lot, se trouve l’avant-centre serbe de la Juventus Turin, Dušan Vlahović. Ayant eu vent de l’écho, l’ancien de la Fiorentina répond au club champion de France.

"C’est ma réponse… On en parlera plus tard"

Dans une interview accordée à L’Equipe quelques heures avant la manche retour des demi-finales de la Coupe d’Italie (défaite 2-1 de la Juve) face à la Lazio, mardi, l’international avant-centre serbe (25 capes, 13 buts) a confié qu’il a bien lu les rumeurs sur l’intérêt du PSG à son égard. Mais le joueur de 24 ans ne se voit pas quitter la Vieille avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026.

Getty Images

« J’ai entendu, j’ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m’y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison. Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C’est ma réponse, je veux gagner quelque chose d’important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard », a a-t-il déclaré au quotidien sportif français.

L'article continue ci-dessous

Vlahović adoube Kylian Mbappé et Giroud

Par ailleurs, le natif de Belgrade a jeté des fleurs à Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid, et Olivier Giroud qui aurait donné son accord au Los Angeles FC. Quant à lui, le Bondynois aurait même choisi de jouer avant-centre au Real Madrid contrairement le couloir gauche qu’il préfère au PSG.

Getty

« Mbappé est tellement fort, en ce moment c’est le meilleur au monde. Il a 25 ans et il a tout gagné ou presque, il a mis quarante buts cette saison (exactement 42 avec le PSG), c’est énorme. Et pour rester dans les Français, parlons de Giroud. Les statistiques prennent de plus en plus de place, mais ne te disent pas l’importance d’un joueur. À la Coupe du Monde 2018, la France gagne, les stats disent que Giroud a marqué zéro but. Mais s’il n’est pas là, la France ne gagne pas. Il était irremplaçable dans cette équipe, avec tout le sale boulot qu’il a fait, les passes, sa façon de peser sur les défenses, il a été un des joueurs fondamentaux de cette victoire », a ajouté l’ancien de Partizan, qui a affirmé « rêver du Ballon d’Or ».