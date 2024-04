Olivier Giroud au Los Angeles FC, c’est bouclé !

Destination confirmée pour Olivier Giroud qui arrive en fin de contrat à l’AC Milan cet été.

Alors que son contrat expire cet été à l’AC Milan, Olivier Giroud a jugé bon de ne plus poursuivre l’aventure au sein des Rossoneri. L’avant-centre Français aurait pris la décision de quitter le vieux continent pour prendre la direction des Etats-Unis où il s’engagerait avec le Los Angeles FC en Major League Soccer (MLS).

Giroud au Los Angeles FC, c’est bouclé

La fin s’annonce plus que jamais entre l’AC Milan et Olivier Giroud. Alors qu’il réfléchissait à son avenir (rester ou partir de Milan), l’international avant-centre de l’Equipe de France (131 capes, 57 buts) a finalement pris la décision de quitter Lombardie pour prendre la direction des Etats-Unis. Ceci malgré la tentative de l’AC Milan de renouveler son contrat. Alors qu’on évoquait New-York (New York City et New York Red Bulls) ou Los Angeles (Los Angeles Galaxy et le Los Angeles FC), c’est finalement avec le Los Angeles FC que l’ancien des Blues de Chelsea va s’engager librement cet été. Le joueur était déjà en négociations avancées avec le club américain.

A en croire les informations de RMC Sport et Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre Olivier Giroud et le club américain du Los Angeles FC. L’attaquant français, en fin de contrat à l’AC Milan, s’engagera à partir du 1er août pour un an et demi avec une option d’une année et demie supplémentaire.

En Californie, l’ancien joueur de Montpellier retrouvera son ancien coéquipier avec les Bleus et grand ami, Hugo Lloris. Ce dernier a rejoint le Los Angeles FC cet hiver en provenance de Tottenham. Giroud pourrait ne pas faire partie de l’équipe qu’aura retenue Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en raison de son choix de rejoindre le Los Angeles FC.

Faut-il rappeler que cette saison, Olivier Giroud a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues avec l’AC Milan. Sur l’ensemble, l’ancien de Montpellier a inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives.