Mercato, un cadre du Bayern répond à l’intérêt du Barça

Courtisé par le Barça, un taulier du Bayern Munich a répondu à l’intérêt du club catalan, lundi.

Le Bayern Munich affronte mardi le Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des Champions. La double confrontation contre le club merengue (la manche retour aura lieu le 8 mai, ndlr) pourrait être la dernière d’un des cadres bavarois en C1. Ce dernier est particulièrement suivi par le club rival du Real Madrid, le Barça. Un intérêt auquel il a tenu à répondre ce lundi.

Joshua Kimmich se plait dans son rôle d’agent

C’est un secret de polichinelle que Joshua Kimmich a des envies de départ. L’international allemand souhaite quitter le Bayern Munich alors que son contrat expire à l’été 2025. Les discussions entre le club bavarois et son milieu de terrain ne devraient pas être trop compliquées puisque Kimmich gère lui-même sa carrière. Une situation rare dans le milieu du football qui plaît pourtant bien au joueur.

« L'avantage c'est que tu peux parler pour toi-même, mais cela peut aussi être un désavantage. Parfois, il est difficile de parler de soi-même. Tu es responsable de ta décision. C'est ce qui est le plus important pour moi : être à la table, écouter directement ce que disent les responsables et pouvoir parler directement avec le club et l'entraîneur. Cela m'aide à prendre une très bonne décision pour ma famille et moi », a confié Joshua Kimmich dans les colonnes de AS.

Courtisé par le Barça, Kimmich veut prendre son temps

Joshua Kimmich est dans le viseur du Barça. Une destination qui plairait bien au Bayern qui pourrait jouer un sale tour au PSG, également sur les traces du joueur tout comme Arsenal et Manchester City. Alors que les médias espagnols indiquent qu’il serait plus proche de rejoindre la Catalogne, Joshua Kimmich a fait savoir lundi qu’il n’était pas pressé de décider de son avenir. « Pour le moment, je n'y pense pas. Comme je l'ai déjà dit, je vais d'abord parler avec le Bayern. Mais bien sûr, le Barça et le Real Madrid sont des clubs incroyables avec une histoire incroyable », a répondu l’Allemand.