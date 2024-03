La demande hallucinante du Barça à Kimmich

Le Barça a fait une demande surprenante à Joshua Kimmich alors que le joueur est sur le départ du Bayern Munich.

Le Barça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Après avoir traversé une période compliquée, le club azulgrana (64pts) a réussi à remonter à la deuxième place de Liga à huit points du Real Madrid (1er, 72pts). En outre, les hommes de Xavi Hernandez ont réussi à atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois en quatre ans après avoir éliminé Naples en 8es (1-1, 3-1). Cependant, les résultats satisfaisants de ces dernières semaines n'ont pas fait oublier aux dirigeants barcelonais la nécessité de recruter. La direction du Barça a d’ailleurs fait une demande exceptionnelle à l’une de ses cibles en l’occurrence, Joshua Kimmich ces dernières heures.

Le Barça obligé de recruter

Le FC Barcelone a connu une première partie de saison compliquée avant de se relancer depuis quelques semaines. Le club blaugrana n’arrivait pas à enchainer et ne présentait pas un jeu flamboyant non plus. Les prestations décevantes du Barça ont même poussé l’entraineur, Xavi, à annoncer son départ en fin saison.

Mais ces déceptions étaient un peu justifiées d’autant plus que le club catalan était miné par des pépins physiques. Le Barça a notamment évolué à plusieurs reprises cette saison sans plusieurs cadres dont Ter Stegen, Pedri, De Jong ou encore Gavi qui a déjà fait une croix sur sa saison. Une situation qui a poussé la direction à vouloir renforcer l’effectif la saison prochaine.

La demande surprenante du Barça à Kimmich

Le Barça a donc fait le choix de recruter l’été prochain notamment dans son entrejeu qui est le secteur le plus touché par les blessures. Ainsi, le club catalan a jeté son dévolu sur Joshua Kimmich. L’international allemand est sur le départ du Bayern Munich après que les négociations pour une prolongation ont échoué. Alors qu’il a d’ores et déjà fermé la porte à un départ au PSG, Joshua Kimmich pourrait rejoindre le Barça mais à une condition.

En effet, le club catalan étant en difficultés sur le plan financier, aurait fait une demande étonnante au milieu de terrain du Bayern Munich. A en croire Sport, le Barça aurait demandé à Joshua Kimmich d’aller au bout de son contrat en Bavière qui expire en 2025. Ainsi, l’international allemand pourrait rallier la Catalogne à l’été prochain et le Barça ne serait pas obligé de s’acquitter d’une indemnité de transfert.