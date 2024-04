Mercato, le Bayern va jouer un sale tour au PSG

Le Bayern Munich va jouer un sale tour au PSG dans un dossier important du mercato.

Le Bayern Munich et le PSG pourraient se croiser en finale de Ligue des Champions cette saison. Pour cela, il faudrait que les équipes éliminent respectivement le Real Madrid et le Borussia Dortmund en demi-finale. Mais avant, le club bavarois et son homologue parisien pourraient s’accrocher sur le marché des transferts notamment pour une cible importante. C’est le Bayern Muniche qui risque de faire un coup bas au Paris Saint-Germain dans ce dossier important du mercato.

Le PSG malchanceux sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain aura du pain sur la planche l’été prochain. Le club parisien va perdre sa vedette, Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Le club s’active même déjà pour lui trouver un remplaçant. Mais aucune des nombreuses pistes de Paris (Osimhen, Leao, Kvaratskhelia, Rashford, Gyokeres) ne semble être proche de la capitale française.

Par ailleurs, le PSG souhaite également se renforcer en défense et au milieu de terrain. Pour le secteur défensif, le club s’est intéressé aux défenseurs du Bayern Munich, Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano sans réussite et plus récemment à Matthieu Udol (Metz). En ce qui concerne l’entrejeu, la priorité du club francilien est Joshua Kimmich et c’est justement dans ce dossier que le Bayern va jouer un sale tour au PSG.

L'article continue ci-dessous

Le Bayern prêt à céder Kimmich au Barça

En fin de contrat en 2025 avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich aurait des envies de départ et intéresserait fortement le PSG. Mais le club parisien fait face à la concurrence de Manchester City, d’Arsenal et surtout, du Barça. De son côté, Bayern ne serait pas contre l’idée de libérer l’international allemand. Mais le club bavarois serait plus ouvert à céder Kimmich au Barça à en croire les informations de Sport.

Getty

Selon le média catalan, le Bayern, qui aurait également dans le viseur, Frenkie De Jong et Ronald Araujo, souhaiterait inclure son milieu de terrain dans les négociations pour attirer l’une de ses cibles. Une configuration qui mettrait fin aux espoirs du PSG de recruter Joshua Kimmich