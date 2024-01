Mercato : Qu'est-ce qui bloque le transfert de Mbappé au Real Madrid ?

Kylian Mbappé n’a pas encore conclu un accord avec le Real Madrid comme l’ont annoncé plusieurs médias ces dernières heures.

Kylian Mbappé monopolise l’attention des médias depuis l’ouverture du mercato hivernal. Comme à chaque fenêtre de transfert, l’international français est envoyé un peu partout en Europe et particulièrement au Real Madrid. Mais les informations autour du Bondynois ces dernières heures contrastent avec la position du joueur et de son entourage.

Getty

Le clan Mbappé met fin aux rumeurs autour du joueur

Dans la journée du dimanche, The Times annonçait que Kylian Mbappé s’était éloigné du Real Madrid. Selon le média anglais, le Français n’aurait pas apprécié le coup de pression du club madrilène et réfléchirait à la possibilité de filer en Premier League. Mais quelques heures après, Foot Mercato apporte une information totalement différente. D’après le média français, Kylian Mbappé aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Real Madrid au terme de la saison en cours.

L'article continue ci-dessous

Cependant, l’entourage du joueur a apporté, à la surprise générale, un démenti formel aux deux informations dans la matinée du lundi. « Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci, selon l’entourage de Kylian Mbappé. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian », a indiqué le clan Mbappé.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé sont encore loin d’un accord

Par ailleurs, s’il a de fortes chances que le champion du monde 2018 rejoigne le Real Madrid l’été prochain, il y a un détail qui bloque encore l’opération. Selon le journaliste Pete Jenson, les deux parties ne se seraient pas encore mis d’accord sur les clauses salariales. En effet, le Real Madrid a récemment établi une nouvelle politique salariale qui ne permet pas aux joueurs de gagner plus de 10 millions d’euros par an, soit la limite supérieure de cette politique. Ainsi, à l’instar de celui de Jude Bellingham, les nouveaux contrats doivent respecter ce principe.

Getty Images

Toutefois, aucune des deux parties ne serait prête à reconsidérer sa position, ce qui bloque un accord entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Le salaire de base du Français au PSG étant estimé à 25 millions d’euros par an, le club espagnol devrait augmenter considérablement la prime à la signature du Bondynois à hauteur de 100 millions d’euros environs. Autrement, le Real Madrid pourrait offrir un contrat fortement incitatif à Mbappé, lui permettant ainsi de s’intégrer dans la masse salariale. Pour le moment, les deux parties sont encore loin d’un accord même si le Real Madrid est toujours en contact avec Fayza Lamari, l’agent et la mère de l'attaquant du PSG.