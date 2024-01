Accord Mbappé-Real : L’entourage du joueur dit toute la vérité !

Après le Paris Saint-Germain, l’entourage de Kylian Mbappé donne de la voix sur l’accord entre le Real Madrid et le joueur.

Observé depuis le début du mercato hivernal, qui a officiellement été lancé le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé anime fortement la presse sportive internationale depuis ce dimanche. Pas forcément à cause de son triplé et passe décisive contre l’US Revel (victoire 0-9 du PSG) en Coupe de France.

Le PSG ne reconnaît aucun accord

Ces dernières heures, le média anglais, The Times, disait que Kylian Mbappé avait dit non à l'ultimatum du Real Madrid, scrutant potentiellement d'autres opportunités, notamment en Premier League. De son côté, celui espagnol, Marca, faisait comprendre que le Real Madrid n'était pas dans l'urgence pour savoir la décision de la star parisienne et de l’Equipe de France.

Mais de son côté, Foot Mercato a lancé la bombe, qui a atteint tout le monde du sport roi, dimanche soir. En effet, le média sportif français indiquait que l’ancien de l’AS Monaco aurait déjà conclu un accord avec le club vice-champion d’Espagne pour venir à la fin de la saison en cours. Le joueur étant libre, depuis le 1er janvier, de discuter avec n’importe quel club de son choix, lui dont le contrat prend fin l’été prochain.

L'article continue ci-dessous

Getty

Mais le Paris Saint-Germain ne reconnaît pas la rumeur selon laquelle Mbappé et le Real Madrid aurait déjà conclu un accord. Le club francilien explique ne pas être au courant de l'existence d'un tel accord entre son joueur et le Real Madrid. Les dirigeants parisiens s'attendaient et s'attendent toujours à avoir la primeur de la décision du champion du monde 2018.

Le clan Mbappé sort de son mutisme

Quelques heures après la réaction du club champion de France, c’est au tour du clan de Kylian Mbappé de mettre les choses au clair. Joint par RMC Sport, l’entourage de l’ancien joueur de l’AS Monaco dément les rumeurs, soulignant que l’attaquant de 25 ans n’a rien conclu avec quel club que ce soit.

Getty

« Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci, selon l’entourage de Kylian Mbappé. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian », indique l’entourage du joueur.

Comme en 2022, Kylian Mbappé pourrait encore garder le suspense et surprendre tout le monde à la fin de son contrat, en juin prochain.