Le PSG réagit à la décision de Mbappé de rejoindre le Real Madrid

C’est fait. Paris vient de réagir à la décision de son attaquant selon laquelle il rejoindrait le Real gratuitement l’été prochain.

Kylian Mbappé au Real Madrid gratuitement l’été prochain, c’est la grosse actualité du moment depuis ce dimanche soir. Alors que le Paris Saint-Germain battait l’US Revel (0-9) en 32es de finale de Coupe de France, une bombe concernant l’avenir de Kylian Mbappé était tombée.

Mbappé donne son OK au Real Madrid

Auteur d’un triplé et d’une passe décisive lors de la large victoire du Paris Saint-Germain contre l’US Revel (0-9), dimanche soir, Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres des acteurs du cuir rond depuis. Pas seulement pour sa prestation convaincante avec le club francilien. Mais ça concerne l’avenir du Bondynois.

Selon les informations de Foot Mercato, dimanche soir, le capitaine de l’Equipe de France se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid pour un transfert libre à l’issue de la campagne en cours. Mais du côté de l’Angleterre, The Times expliquait que Kylian Mbappé avait dit non à l'ultimatum du Real Madrid. Selon le média britannique, Mbappé ne voulait pas se faire dicter son timing et entendait rester maître de sa décision, scrutant potentiellement d'autres opportunités, notamment en Premier League.

L'article continue ci-dessous

Getty

Par ailleurs, en Espagne, le quotidien Marca assurait que le Real Madrid n'était pas dans l'urgence pour savoir la décision du prodige français, et que la vie du club vice-champion d’Espagne ne tournait pas autour de Kylian Mbappé.

La réaction du PSG

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore officiellement annoncé sa décision de quitter ou de continuer l’aventure avec le club francilien. Le joueur a même fait une sortie médiatique après le sacre au Trophée des champions qu’il n’avait encore rien décidé sur son avenir.

Selon les informations de RMC Sport, le PSG, très attentif, dit ne pas être au courant de l'existence d'un tel accord entre son joueur et le Real Madrid. Les dirigeants s'attendaient et s'attendent toujours à avoir la primeur de la décision de l’ancien Monégasque. Vigilant et conscient que ces rumeurs ne sortent pas pour rien, le PSG confie ne pas avoir été mis au courant par son joueur d'une décision prise, dans un sens ou dans l'autre.