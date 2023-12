PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé

Le Real Madrid vient de frapper fort. Kylian Mbappé est face à son destin désormais s’il veut rester au quitter Paris.

Dans quelques semaines, le mercato hivernal ouvrira ses portes pour le transfert et achat de joueurs. Kylian Mbappé, un joueur qui sera libre de tout contrat dès le 30 juin 2024, est très cité du côté du Real Madrid. Si les Espagnols avaient raté le Français par le passé, ils lui lancent un ultimatum prochainement pour ne pas le louper l’année prochaine gratuitement.

Mbappé prolongé par le PSG ?

Lors du dernier mercato estival, le nom de Kylian Mbappé a alimenté la presse sportive. Dans une lettre adressée aux dirigeants parisiens, le Bondynois avait fait savoir qu’il n’avait aucune intention d’activer l’option incluse dans son contrat qui expire en juin 2024. En effet, il a songé à quitter le club francilien libre de tout engagement.

Une décision, qui avait fait grand bruit puisque le Paris Saint-Germain ne s’attendait pas à une telle décision de son meilleur buteur. Alors, le club francilien l’avait écarté du groupe professionnel. Quelques jours plus tard, Mbappé a été réintégré au club, mais il avait raté le premier match de Ligue 1 des Parisiens contre Lorient (0-0).

Mais le PSG pense toujours le convaincre à revenir sur sa décision. Et selon les informations de AS, les champions de France ont deux arguments convaincants pour persuader l’ancien Monégasque à rester au club. Le premier, sa participation aux Jeux Olympiques de Paris en étant lié au club. Le second, le PSG pourrait l’étouffer avec l’idée selon laquelle il pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1 française.

L’ultimatum du Real Madrid à Mbappé

Si le Real Madrid n’a pas réussi à s’adjuger Mbappé en 2021, le club espagnol envisage de tout faire pour le faire signer l’été prochain. Et ce, gratuitement. Même si les Merengues ont récemment nié tout contact avec le meilleur buteur actuel de Ligue 1, ils n’ont pas lâché le joueur. Ils prennent patience pour lancer officiellement et légalement les négociations très prochainement.

A en croire les informations de AS, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, prendra contact avec Mbappé et son entourage dès le 1er janvier. En effet, le patron des Merengues fera comprendre au capitaine de l’Equipe de France qu’il a 15 jours pour donner suite à l’offre du club merengue. Pour Pérez, ce délai suffisant pour gamberger et prendre une décision. Passé ce délai (le 15 janvier 2024), le Real Madrid clôturera définitivement ce dossier et va se focaliser sur Erling Haaland que le club désire énormément aussi.