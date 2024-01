Mercato, Kylian Mbappé humilie (encore) le Real Madrid

Kylian Mbappé vient de mettre un nouveau coup de vent au Real Madrid.

Il est encore au cœur de l’actualité mercato comme à l’accoutumée, cet hiver. L’attaquant français est dans la dernière ligne droite de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et si un départ de la capitale française l’été prochain est plus probable, Kylian Mbappé ne cèdera à une aucune pression y compris celle du Real Madrid.

Kylian Mbappé n’a pas encore fait son choix

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est libre de discuter avec le club de son choix depuis l’ouverture officielle du mercato le 01er janvier dernier. Mais l’international français n’a pas encore pris une décision sur son avenir selon ses propres dires.

L'article continue ci-dessous

(C)GettyImages

« Je n’ai pas pris ma décision. Je n’ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision on a réussi à protéger l’ensemble des parties. Et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C'est ce qui est le plus important. On va dire que c’est secondaire », annonçait-il après le Trophée des Champions remporté par le PSG contre Toulouse. Mais du côté du Real Madrid, l’heure n’est pas à la patience.

Kylian Mbappé agacé par le Real Madrid

Courtisan de longue date du natif de Bondy, le Real Madrid aurait récemment donné un ultimatum à Mbappé pour se décider. Le club madrilène ne souhaite pas revivre la même humiliation qu’en 2022 avec le Français. Cependant, cette pression des Merengues ne serait pas du goût de l’ancien joueur de Monaco. A en croire les révélations du Times ce dimanche, Kylian Mbappé ne serait pas emballé par l’offre du Real Madrid et aurait même soufflé à des proches que le club espagnol ne déciderait pas de son avenir à sa place.

Getty Images

« Kylian Mbappé n'est pas impressionné par la tentative du Real Madrid de le pousser à signer un accord pré-contrat ce mois-ci. La superstar française souhaite explorer davantage une gamme d'options, y compris un transfert libre en Premier League », indique le média anglais. Au moment où Liverpool pousse pour s’offrir le champion du monde 2018, Kylian Mbappé est moins proche d’un départ au Real Madrid comme c’était encore le cas il y a quelques journées.