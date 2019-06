Mercato - PSG : Neymar aurait bien demandé à partir !

Selon les informations du quotidien Le Parisien, Neymar aurait bien réclamé un départ à la direction du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton de l’été, sans aucun doute. Il ne s’agit d’un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a fermé la porte à double tour pour un départ de Kylian Mbappé cet été, et c’est donc celui de son coéquipier Neymar qui nous tiendra en haleine jusqu’au début du mois de septembre. Quittera-t-il le club de la capitale, deux ans après son arrivée ? À l’heure actuelle, rien n’est encore acquis, mais les signes annonciateurs se multiplient.

Neymar aurait rendu le furieux

Si un possible départ de Neymar reste donc en suspens, son éventuelle destination ne fait elle aucun doute. S’il venait à quitter la , le Brésilien retournerait au , d’où il est parti en 2017 pour 222 M€. Jordi Cardoner, le vice-président blaugrana, a récemment confirmé les envies de son ancien joueur. "Neymar veut revenir au Barça mais je ne suis pas d'accord pour dire que le Barça s’occupe de sa signature, ce transfert n'est pas sur la table", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Une information confirmée ce samedi par le quotidien régional Le Parisien. Selon nos confrères, Neymar aurait bel et bien informé ses dirigeants de ses envies d’ailleurs à la fin du mois de mai, et la pilule a eu du mal à passer. D’autant plus que, quelques jours plus tard, l’affaire du viol présumé a éclaté. Et, toujours selon le quotidien régional, celle-ci n’a pas du tout été appréciée au Qatar, pays on ne peut plus religieux.

L'article continue ci-dessous

"Aujourd’hui, la porte pour un départ est ouverte"

Ce serait d’ailleurs à la demande de Doha que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a entrouvert la porte à un départ du Brésilien lors d’une interview accordée à Football. "Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. (...) Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet", avait-il lâché.

"Aujourd’hui, la porte pour un départ est ouverte", expliquent donc nos confrères. Mais pas à n’importe quel prix. Le PSG réclamerait 300 millions d’euros pour céder sa star, mais aucune offre n’est encore arrivée. Sur les 222 M€ dépensés en 2017, 89 M€ auraient été amortis, ce qui veut dire que les champions de France doivent encore récupérer 133 M€ pour arriver à l’équilibre. De là à le voir partir pour cette somme ?

Vraisemblablement pas. Bien que Neymar ait perdu de la valeur en raison de ses blessures et affaires extra-sportives, le PSG ne s’en contentera pas. Selon Le Parisien, la direction parisienne serait disposée à accepter une offre comprise entre 130 et 150 M€, mais il faudra ajouter deux joueurs choisis au préalable pour concrétiser le transfert. Côté blaugrana, Philippe Coutinho pourrait justement servir de monnaie d’échange…