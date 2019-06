PSG - Neymar, Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi sort du silence : "Personne n'a obligé Neymar à signer ici"

Le président du PSG a assuré qu'il compte conserver Kylian Mbappé et est revenu sur la signature de Neymar à l'été 2017.

Le retour de Leonardo, les rumeurs concernant les envies de départ de Neymar, l'intérêt du autour de Kylian Mbappé, après une fin de saison terne, le PSG est au centre de toutes les attentions. Dans une interview accordée à Football, Nasser Al-Khelaïfi a poussé un coup de gueule contre l'état d'esprit de ses joueurs et a annoncé des changements, mais il est aussi revenu sur le recrutement de Neymar à l'été 2017. Le président s'est exprimé sur le cas du Brésilien.

"Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter (Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022), mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. (...) Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet", a analysé Nasser Al-Khelaïfi.

"Mbappé sera au PSG, c'est sûr à 200%"

Le président du PSG s'est montré ferme concernant l'avenir de Kylian Mbappé : "Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. (...) Est-ce qu'il sera toujours au PSG l'an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur "'dingue'".

Nasser Al-Khelaïfi a justifié le remplacement d'Antero Henrique par Leonardo : "L'idée (du remplacement de Henrique par Leonardo) ne m'est pas venue un jour précis. La réflexion a petit à petit mûri pour finalement s'imposer. (...) Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part. C'était le moment de changer. Tous les clubs, à un certain moment, ont d'ailleurs besoin de se donner un nouvel élan. (...) On ne pouvait plus continuer ainsi".

Il a fait sa propre autocritique : "On a tous manqué de caractère et d'autorité. Moi, le premier, je le reconnais. Je ne veux pas fuir mes responsabilités. Je suis le premier coupable. Je ne veux pas me cacher ni reporter la faute sur les autres, les joueurs et le coach. Si ça n'a pas marché cette saison, c'est d'abord de ma faute. Mais ça va changer". Le changement c'est maintenant au PSG et Nasser Al-Khelaïfi en pose les premières pierres.