Mercato - PSG : le Barça offre 100 M€ + Coutinho pour Neymar

Pour s'offrir Neymar, le FC Barcelone serait prêt à transmettre une offre de 100 M€ + Philippe Coutinho, qui souhaite quitter le club.

Alors que le feuilleton Neymar n’en finit plus d’alimenter ce début de mercato, l’avenir de la star brésilienne est loin d’être scellé au PSG. Le club parisien serait prêt à discuter si une offre importante venait à être proposé pour le Brésilien, qui ne se sentirait pas à l’aise à Paris après une saison remplie de blessures et d’affaires extra-sportives.

Le reste intéressé, mais un retour du "Ney" au Barca semble plus probable. Si Neymar accepte de toucher un salaire moins élevé qu’au PSG, il sait qu'il pourrait revenir. Le vestiaire l'accueillerait à bras ouverts et le club blaugrana ferait tout pour négocier avec le PSG. Et à Paris, les choses sont claires. "S'ils (les joueurs, ndlr) ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao. Je ne veux plus voir de comportement de stars" avait déclaré Nasser Al Khelaifi dans un entretien à Football.

D’après nos informations, Barcelone a déjà un plan en tête. Incapable de mettre les 300 M€ demandés par le PSG, le club a un autre moyen pour procéder à l'opération. Bartomeu et son conseil d'administration sont bien conscients de l'intérêt du PSG pour Philippe Coutinho et n'hésiteront pas à le mettre dans la transaction. Des sources proches de la direction catalane confirment que si Neymar accepte de revenir au Camp Nou, le Barça serait disposé à offrir une enveloppe de 100 millions d’euros en plus de Coutinho, dont la valeur est estimée à 150 millions.

Ousmane Dembélé devrait rester au Barça

Coutinho sait déjà que le l'a mis sur le marché - à titre privé, mais jamais publiquement afin de ne pas déprécier sa valeur. Il cherche à regagner du temps de jeu, jouer à un poste qui lui est favorable et à revitaliser sa carrière sportive qui stagne depuis son arrivée au Camp Nou. Lui aussi cité pour un échange, Ousmane Dembélé ne souhaiterait pas être vendu par le Barça et n’entrerait pas dans les plans de Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien.

Samuel Umtiti est un autre profil que le Barça pourrait utiliser comme monnaie d’échange pour l’opération. Barcelone envisagerait une vente de son défenseur, qui ne s'opposerait pas à partir vers Paris, même s’il a été formé à l’Olympique Lyonnais. Mais la grande priorité du PSG reste Coutinho. Si Neymar veut rentrer à Barcelone et que le PSG négocie, Goal est en mesure de garantir que la monnaie d’échange du Barça sera Philippe Coutinho.