Le vice-président du Barça confirme que Neymar veut revenir

Jordi Cardoner, vice-président du FC Barcelone, a admis l'intérêt du Brésilien pour revenir en Catalogne mais n'a pas confirmé la volonté du club.

Le jeu du poker menteur est lancé dans le dossier Neymar. L'avenir de l'international brésilien promet d'être le feuilleton de l'été. Les journaux catalans s'en donnent à coeur joie concernant les rumeurs sur le futur de l'attaquant du PSG et notamment sur un possible retour de ce dernier au lors du mercato estival. Neymar n'est plus considéré comme intransférable de la part du mais ce n'est pas pour autant qu'il va partir.

Ces derniers jours, les rumeurs ont pris encore plus d'ampleur avec notamment la révélation de messages de Neymar à l'encontre de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone leur assurant son retour dans les prochaines semaines. Mais ni le clan du joueur, ni un membre officiel du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone n'avait pris la parole en public pour confirmer ou infirmer un possible retour du Brésilien en Catalogne jusqu'à présent.

"Je ne suis pas surpris que Neymar veuille revenir"

L'article continue ci-dessous

Ce jeudi, le vice-président du FC Barcelone, Jordi Cardoner, a donné une conférence de presse dans laquelle il a été interrogé sur les chances de voir Neymar revenir au FC Barcelone : "Il n'est pas encore temps de parler des arrivées, nous sommes dans un processus de départ et cette période se termine le 30 juin prochain, nous suivons cet ordre car c'est une planification de trésorerie, les départs doivent nous permettre d'acheter de nouveaux joueurs".

"Ce qui est correct, c'est de dire que Neymar veut revenir au FC Barcelone mais je ne suis pas d'accord sur l'information de dire que le FC Barcelone s'inquiète de la signature de Neymar, ce transfert n'est pas sur la table, il n'y a pas eu de contact. Il y a beaucoup de choses dans son départ que je n'ai pas aimé, il y a beaucoup à résoudre et nous devons changer de scénario. Il y a des commentaires incertains sur le fait que nous avons déjà conclu un accord avec Neymar et que nous n'avons acheté personne encore", a ajouté le vice-président du Barça.

Jordi Cardoner n'est pas surpris par l'envie du Brésilien : "Nous ne lui avons pas parlé de ses souhaits, comme de nombreux joueurs l'ont déjà fait, sur le fait de jouer pour le Barça. Je ne suis pas surpris que Neymar veuille revenir au FC Barcelone, vous pouvez vous trouver si bien ici et cela s'est passé dans le passé avec lui. Cesc Fabregas et Gerard Piqué sont partis et ils sont revenus, Neymar est un excellent joueur donc s'il est de retour, les conditions de son départ doivent de nouveau être revues".