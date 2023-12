Mercato : Le Real Madrid a tranché sur un retour de Raphael Varane

Le Real Madrid a pris sa décision sur un retour de Raphael Varane dans la capitale espagnole.

Décimé par les blessures cette saison, le Real Madrid est dos au mur. Le club madrilène ne compte plus que deux défenseurs centraux (Nacho et Rudiger) dans son effectif après les forfaits d’Eder Militao et de David Alaba. Ainsi, les médias évoquaient ces derniers jours un retour de Raphael Varane pour pallier ces absences, ce qui plairait bien au Français. Toutefois, la décision du Real Madrid sur un possible retour de l’ancien joueur du RC Lens vient de tomber.

Le Real Madrid écarte un retour de Raphael Varane

Eder Militao et David Alaba étant forfaits pour le reste de la saison, le Real Madrid doit recruter un autre défenseur pour faire souffler Nacho et Rudiger. Face à Alavés lors de la 18e journée de Liga (victoire 1-0), c’est Aurélien Tchouameni qui a dû dépanner dans l’axe de la défense après l’exclusion de Nacho Fernandez. Des faits qui ont alimenté un peu plus les rumeurs sur un éventuel retour de Raphael Varane au Real Madrid. Si cette solution semble plaire au Français et à son ancien entraineur, Carlo Ancelotti, ce n’est pas le cas de la direction madrilène. Selon Marca, Florentino Perez aurait écarté l’idée de rapatrier Raphael Varane au Real Madrid. Le média annonce également que le président madrilène aurait décidé du même sort pour le défenseur Rafa Marin, prêté par les Merengues au Deportivo Alavés.

Varane peut toujours rebondir ailleurs

Un retour de Raphael Varane au Real Madrid aurait été bénéfique pour les deux parties. Après 10 années passées sous le maillot madrilène, l’ancien international français a décidé de s’offrir un nouveau challenge et a rejoint Manchester United à l’été 2021. Devenu rapidement titulaire sous la tunique mancunienne, Raphael Varane est tombé en disgrâce cette saison. Titulaire en début de saison, le champion du monde 2018 a connu un coup d’arrêt avec une blessure. Sauf qu’à son retour, il n’y avait plus de place pour lui dans la défense mancunienne. L’entraineur des Red Devils a écarté le Français de son onze et même préféré un latéral (Luke Shaw, ndlr) à son poste malgré la présence de Varane. Avec le refus de Florentino Perez de le faire revenir au Real Madrid, une seule solution s’offre au Français. Le Bayern Munich serait prêt à mettre entre 10 et 20 millions d’euros sur la table pour attirer Raphael Varane dans ses rangs.