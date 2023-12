Varane au Real Madrid, ça se précise

Un retour de Raphael Varane au Real Madrid est de plus en plus possible ces dernières heures.

Le Real Madrid est décimé par les blessures en défense cette saison. Après le forfait d’Eder Militao en début de saison, le club madrilène a encore perdu David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, contre Villareal lors de la 17e journée (victoire 4-1). L’Autrichien étant également forfait pour le reste de la saison, le Real Madrid se voit dans l’obligation de recruter un nouveau défenseur. D’abord annoncée comme rumeur, la piste Raphael Varane devient de plus en plus sérieuse.

Le casse-tête du Real Madrid

Avec les blessures d’Eder Militao et David Alaba, le Real Madrid se retrouve avec seulement deux défenseurs centraux de métiers en l’occurrence, Rudiger et Nacho. Le capitaine madrilène est celui qui a montré l’urgence de l’arrivée d’un défenseur en écopant un carton rouge contre Alavés jeudi (victoire 0-1). Même si Carlo Ancelotti a vanté les qualités d’Aurélien Tchouameni en tant que défenseur, le milieu de terrain français ne se sent pas à l’aise à ce poste. Le Real Madrid se voit alors dans l’obligation d’enregistrer un renfort en défense centrale cet hiver. Et l’idée d’un retour de Raphael Varane plairait bien du côté du Real Madrid.

Raphael Varane tenté par un retour à Madrid

Transféré à Manchester United en 2021, Raphael Varane est devenu indésirable aux yeux d’Erik Ten Hag cette saison. L’entraineur néerlandais a laissé le Français sur le banc à de nombreuses reprises cette saison, préférant même faire jouer Luke Shaw, latéral gauche, en défense centrale. Raphael Varane n’était d’ailleurs pas sur la feuille de match lors de la défaite 2-0 contre West Ham ce samedi (il serait malade selon Ten Hag). N’entrant plus dans les plans de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, Raphael Varane se verrait bien sous d’autres cieux et pourquoi pas du côté du Real Madrid. Selon AS, le champion du monde 2028 serait aussi ouvert à un retour dans la capitale espagnole et il serait même prêt à réduire son salaire pour rendre cela possible. Toutefois, le Real Madrid pourrait se heurter à la concurrence du Bayern Munich, qui serait prêt à payer entre 10 et 20 millions d’euros pour s’attacher les services du Français.