Mercato : Le LOSC veut chiper une cible à l’OL

Le LOSC Lille veut chambouler les plans de l’Olympique Lyonnais pour ce mercato hivernal, qui s’annonce très prochainement.

Encore quelques jours, et le mercato hivernal 2024 va ouvrir ses portes en France. En difficultés, l’Olympique Lyonnais a déjà ciblé quelques profils pour renforcer son effectif dès que le marché des transferts sera officiellement lancé.

L’OL en quête de renforts

L’Olympique Lyonnais a connu un début de saison très chaotique avec une crise de résultats et aussi en coulisse. Laurent Blanc a été remercié par les dirigeants lyonnais pour insuffisance de résultats. Fabio Grosso, qui a été nommé à sa succession, n’aura pas fait long feu également. Le technicien italien a été mis à pied fin novembre dernier.

Pour le remplacer, Pierre Sage a été nommé comme intérimaire. Le technicien français semble être l’homme de la situation jusque-là. Même s’il a perdu d’entrée contre l’Olympique de Marseille (3-0), Sage a permis aux Gones de retrouver leur meilleur niveau. L’OL est sur une série de trois victoires consécutives en Ligue 1. Ce qui a permis au septuple champion de France de finir l’année civile à deux longueurs de la zone des barrages.

Mais même si tout semble bien aller pour les Gones, l’Olympique Lyonnais va faire venir de nouveaux visages lors du prochain mercato hivernal. Pour ce faire, le club rhodanien a ciblé plusieurs joueurs, dont récemment le joueur de West Ham United, Said Benrahma.

Le LOSC et l’OL sur Largie Ramazani

Disposant de 50 millions d’euros, et plus en cas de vente, Lyon va se renforcer cet hiver. Le club rhodanien a identifié cinq à six joueurs, notamment dans le secteur offensif où un à deux ailiers sont attendus. Si Pierre Sage sera privé d’Ernest Nuamah, un de ses titulaires, pour trois semaines au moins, en raison de la CAN avec le Ghana, les les recruteurs rhodaniens ont déjà quelques pistes. L’une d’elles mène à Largie Ramazani. Ciblé cet été pour compenser le départ de Bradley Barcola au PSG, l’OL avait finalement lâché le Belge pour miser sur Ernest Nuamah. Cet hiver, le club revient à la charge pour l’ancien de Manchester United.

Selon les informations de AS, le LOSC Lille est intéressé par le profil de l’ailier gauche belge. L’actuel quatrième du championnat de France, selon le média espagnol, a déjà entamé les négociations avec les Rojiblancos pour faire signer le natif de Berchem-Sainte-Agathe (Belgique).

Pour rappel, Largie Ramazani a disputé 18 rencontres en Liga avec l’UD Almeria pour cette moitié de la saison 2023-2024. Sur l’ensemble, le joueur de 22 ans a inscrit deux buts, délivrant quatre passes décisives.