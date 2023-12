Mercato : L’OL va piocher en Premier League

En quête de renfort, l’Olympique Lyonnais va recruter en Premier League cet hiver.

Après un début de saison catastrophique, l’OL s’est repris lors des dernières journées de la première partie de saison. Sous la houlette de Pierre Sage, nommé intérimaire après le licenciement de Fabio Grosso, les joueurs ont retrouvé leur meilleur niveau et ont permis à l’OL (15e, 16pts) de ne pas finir l’année à la dernière place de Ligue 1. Toutefois, les derniers résultats de l’équipe n’ont pas fait oublier aux dirigeants les besoins en renforts des Gones.

L’OL doit recruter cet hiver

Même si l’équipe a l’air d’aller mieux ces derniers jours, l’OL a besoin de se renforcer pour s’offrir toutes les chances de remonter au classement. Les Gones doivent recruter de nouveaux joueurs dans tous les secteurs notamment en attaque où Alexandre Lacazette semble être le seul qui sort du lot pour le moment. En plus, Pierre Sage se privé d’Ernest Nuamah, l’un de ses titulaires, pour trois semaines au moins, ce dernier devant participer à la CAN avec le Ghana. Sur le banc, les solutions Moreira, Kadewere, Baldé, ne semblent pas convaincre Pierre Sage pour pallier l’absence de Nuamah cet hiver. Ainsi, l’OL a décidé d’aller à la recherche d’un ailier capable d’apporter plus offensivement. Et les Gones ont jeté leur dévolu sur un joueur de Premier League.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

L’OL proche de signer Said Benrahma

Selon l’Equipe, l’Olympique Lyonnais va piocher à West Ham. Les Gones ont identifié Said Benrahma comme renfort offensif cet hiver. A en croire le média, l’OL se serait déjà rapproché de l’agent de l’Algérien, Pini Zahavi. En manque de temps de jeu cette saison avec les Hammers avec une moyenne de 44 minutes en 11 matchs, le Fennec serait également ouvert à un transfert vers l’OL. Pour rappel, l’OL et West Ham ont déjà fait affaire à l’été 2022 lors du transfert de Lucas Paqueta vers Londres où il est devenu un titulaire indiscutable jusqu’à ce jour.