Mercato, le joueur que recommandent Bellingham et Zidane au Real Madrid

Zinedine Zidane et Jude Bellingham ont recommandé un joueur au Real Madrid pour ce mercato estival, qui s’annonce.

Ancien et nouveau porteur du numéro 5 du Real Madrid, Zinedine Zidane et Jude Bellingham partagent presque les mêmes visions de jeu. La belle preuve, l’ancien coach de la Maison Blanche et le milieu de terrain anglais viennent de recommander un même joueur au Real Madrid pour le compte de ce mercato estival.

Le Real a déjà ses plans pour cet été

Même si quelques joueurs seraient sur le départ cet été, le Real Madrid n’envisagerait pas animer le mercato estival. Le conseil d'administration dirigé par Florentino Pérez semble très clair sur les recrues nécessaires pour l'été 2024. Le président, sachant qu'il aura le crack brésilien, Endrick, qui sera là au début de la campagne 2024/25, se serait concentré sur la concrétisation des signatures de Kylian Mbappé et d'Alphonso Davies, selon Defensa Central. Même si la piste menant au défenseur canadien semble plus ou moins refroidie ces derniers jours.

Par ailleurs, une quatrième signature n'est pas non plus exclue, même si les noms varient. Mais le défenseur central français du LOSC Lille, Leny Yoro, est l'option la plus plausible. Le joueur de 18 ans est aussi intéressé par le Real Madrid, même si le PSG lui fait les yeux doux.

Zidane et Bellingham veulent Sancho à Madrid

A en croire les informations du média espagnol, Zinedine Zidane et Jude Bellingham ont recommandé Jadon Sancho aux dirigeants du Real Madrid. Mais Florentino Pérez ne semble pas vraiment partager l’idée. Le technicien français avait déjà demandé l’arrivée de l’ailier gauche anglais quand Zizou était encore entraîneur de l'équipe madrilène. Mais la direction merengue avait exclu sa signature malgré ses excellents résultats avec le Borussia Dortmund.

Comme Zidane, Jude Bellingham a également proposé le nom de son compatriote au nouveau champion d’Espagne, mais le milieu de terrain anglais aurait reçu la même réponse que l'ancien joueur du Real Madrid. Le refus de l'incorporation de Jadon Sancho ne vient pas seulement du fait que l'attaquant britannique ne rentre pas dans les plans du Real Madrid. Les dirigeants de la Maison Blanche estiment que le Borussia Dortmund serait intéressé à acquérir à nouveau son joueur après l’avoir vendu à Manchester United à l’été 2021. Le joueur est actuellement prêté au club bavarois par la formation anglaise.