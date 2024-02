Mercato : Alphonso Davies rassure le Real Madrid

Le Real Madrid vient de recevoir une très bonne nouvelle d’Alphonso Davies, un joueur qu’il cible pour le prochain mercato estival.

Sauf retournement de situation, le Real Madrid va faire signer gratuitement Kylian Mbappé l’été prochain quand le Français quittera librement le Paris Saint-Germain après la fin de son contrat. Mais le capitaine de l’Equipe de France ne serait pas le seul à signer au club vice-champion d’Espagne. Alphonso Davies y signerait également.

Davies dans le viseur du Real Madrid

Orphelin de quelques cadres de son effectif en défense, le Real Madrid veut se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato estival. David Alaba (ligament croisé) et Eder Mitao (ligament croisé) sont tous les deux blessés et ne retrouveraient pas les terrains de sitôt. L’Autrichien a été écarté jusqu'à la fin de la saison à la suite d'une opération du genou. Quant à lui, Eder Militao n'est pas susceptible de retrouver les terrains de sitôt à la suite de sa récente blessure.

Getty

En effet, le Real Madrid a ciblé Alphonso Davies depuis quelques mois pour le prochain mercato estival. La Maison Blanche aurait déjà planifié comment utiliser le défenseur canadien au cas où il signe au club. Davies serait le titulaire indiscutable des Blancos s'il rejoignait le club, avec Fran Garcia, Eduardo Camavinga et David Alaba en renfort. Cela laisserait Ferland Mendy sur le carreau, bien que cela ait été le plan du club depuis le début.

Accord avec Davies et le Real

Décidé à rejoindre le Real Madrid, l’arrière gauche du Bayern Munich fait aussi des efforts pour signer dans le club de la capitale espagnole. Selon les informations de Marca, le défenseur canadien qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Bavarois, a refusé de prolonger son contrat. Le club champion d’Allemagne veut le prolonger, mais le joueur n’épouse pas l’idée. En refusant de prolonger avec le Bayern, Davies suit parfaitement le plan du Real Madrid qui en a fait l'une de ses cibles pour l'été prochain. Le Canadien n'aura plus qu'un an de contrat cet été. En effet, le Real Madrid pourra passer à l'action avec une indemnité moins importante que s'il lui restait un contrat long.

Getty

De son côté, The Athletic indique que le Real Madrid a trouvé un accord avec Alphonso Davies (23 ans). « Le Real Madrid et Alphonso Davies ont conclu un accord verbal pour que l'arrière gauche du Bayern Munich rejoigne le club en 2024 ou 2025 », a fait savoir le média britannique, qui ajoute que le Real Madrid et le Bayern n'ont pas encore entamé de discussions.