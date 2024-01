Leny Yoro au PSG, ce qui manque pour la finalisation du transfert

Le Paris Saint-Germain est toujours dans la course pour la signature du défenseur de Lille, Leny Yoro cet hiver.

Le PSG reste très actif sur le marché des transferts. Après avoir officialisé l’arrivée de ses premières recrues, le club francilien lorgne toujours d’autres joueurs pouvant renforcer son effectif dès cet hiver. Ainsi, le Paris Saint-Germain a fait de l’arrivée de Leny Yoro, une priorité depuis quelques semaines. Une piste que le champion de France en titre n’est pas prêt à abandonner.

Le PSG veut densifier son secteur défensif

Malgré l’arrivée du jeune défenseur brésilien, Lucas Beraldo, le PSG cherche toujours à se renforcer en défense cet hiver. Cela notamment en raison du forfait de Milan Skriniar qui réduit les atouts du club dans un secteur déjà décimé par les blessures de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. C’est ainsi que la direction parisienne a jeté son dévolu sur le jeune défenseur de Lille, Leny Yoro (18 ans).

Courtisé par le PSG, le Français intéresse plusieurs autres écuries comme le Real Madrid et le Bayern Munich. Toutefois, le LOSC a fait savoir à tous les prétendants que son joueur n’était pas à vendre cet hiver. Une position qui est loin de décourager le PSG qui pousse pour faire venir Leny Yoro avant la fin du mercato.

Le PSG fonce sur Leny Yoro

Leny Yoro est une priorité pour le PSG cet hiver. Le club parisien compte bien prendre le dessus sur se concurrents dans ce dossier. Et cela semble bien parti puisque les Parisiens sont les plus avancés sur ledit dossier. A en croire les informations de Foot Mercato, les responsables du PSG et leurs homologues de Lille devraient se rencontrer cette semaine pour discuter d’une éventuelle arrivée de Leny Yoro à Paris cet hiver.

Le club francilien bénéficierait d’ailleurs de l’aide de l’agent du défenseur, Jorge Mendes, qui pousserait également pour boucler ce dossier avant la fin du mercato. Toutefois, pour le moment, le LOSC n'est pas disposer à libérer l’un de meilleurs éléments même si la donne pourrait changer dans les prochains jours.