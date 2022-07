Mercato - FC Barcelone : Robert Lewandowski accuse le Bayern d'avoir menti sur son transfert

La star polonaise dément que les rumeurs de l'arrivée d'Erling Haaland à l'Allianz Arena l'aient poussé à partir cet été.

Robert Lewandowski, l'ancienne star du Bayern Munich, s'en est pris aux géants allemands pour la manière dont ils ont géré son transfert estival vers le FC Barcelone. Selon l'attaquant, le Bayern a inventé des "conneries" sur les conditions de son départ, ce qu'il conteste vivement. Lewandowski, 33 ans, a mis fin à huit années passées à l'Allianz Arena en signant un contrat de 50 millions d'euros avec le Barça, ce qui a valu au joueur et à son nouveau club des critiques de la part des champions en titre de Bundesliga.

"Je ne voyais aucun problème qu'Haaland signe au Bayern"

"Mon départ n'a rien à voir avec Erling Haaland", a déclaré Lewandowski à ESPN, interrogé sur les informations selon lesquelles les liens entre le Norvégien et le Bayern l'auraient incité à chercher un nouveau club. "Je suis le gars qui même si quelque chose n'est pas bon pour moi -- la vérité est plus importante. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de déménager était à cause de lui, non, je ne voyais pas le problème s'il rejoignait le Bayern Munich".

"Mais certaines personnes ne me disent pas la vérité et disent quelque chose de différent. Et pour moi, il a toujours été important d'être clair, de rester fidèle, et peut-être que pour quelques personnes, c'était le problème. Et à la fin, je sais que quelque chose ne fonctionne pas bien avec ma personne aussi et je le savais, OK je vois et je sens que peut-être c'est un bon moment pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Barcelone", a ajouté le Polonais.

"Je sens que le Barça est le bon endroit pour moi"

Robert Lewandowski assure qu'il avait simplement envie de changer d'air et d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière : "J'avais une très bonne relation avec mes coéquipiers, avec le staff, avec l'entraîneur, et ce sont toutes ces choses qui vont me manquer parce que j'ai passé un beau moment là-bas. Et nous n'étions pas seulement des amis du terrain mais aussi quelque chose de plus. Mais au final, ce chapitre est terminé et j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie et un nouveau chapitre dans ma carrière".

"Je sens que je suis dans la bonne position, au bon endroit. Tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines avant mon départ du Bayern Munich, c'était aussi, bien sûr, beaucoup de politique. Le club a essayé de trouver un argument pour me vendre à un autre club parce qu'avant, c'était difficile à expliquer peut-être aux fans. Et j'ai dû accepter que, même s'il y avait beaucoup de conneries, beaucoup de conneries dites sur moi. Ce n'est pas vrai, mais à la fin je savais que les fans, même dans cette période, me soutiennent toujours beaucoup", a conclu l'attaquant du Barça.

Robert Lewandowski a vidé son sac et a finalement obtenu gain de cause en rejoignant le FC Barcelone, le seul et unique club qu'il désirait rejoindre cet été. Désormais, le Polonais va faire face à un nouveau challenge, excitant, dans sa carrière, à savoir contribuer au retour du FC Barcelone tout en haut du football espagnol et européen.