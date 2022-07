Barça : salaire, envie et Manchester… Laporta aborde le sujet De Jong

Poussé vers la sortie, Frenkie de Jong a maintes fois refusé les avances de Manchester United. Le Néerlandais veut rester au Barça.

Drôle d’été pour Frenkie de Jong. Au sortir d’une saison décevante d’un point de vue collectif, mais encore une fois plutôt satisfaisante d’un point de vue personnel, le milieu de terrain s’attendait sans doute à devenir incontournable dans le nouveau Barça formé par Xavi, qui le tient en haute estime. Mais le mercato en a décidé autrement.

Le Barça doit alléger sa masse salariale

Car le Barça a certes réussi à récupérer des fonds pour financer ses onéreux transferts (Robert Lewandowski à 50 M€, Raphinha à 68 M€ et Jules Koundé à 50 M€, ndlr), il doit encore alléger sa masse salariale pour respecter le salary cap en vigueur dans le championnat espagnol. La vente d’un gros salaire était donc attendue…

Getty

De Jong semblait être le candidat désigné en raison de l’intérêt de Manchester United, prêt à proposer 80 M€ pour satisfaire le nouvel entraîneur Erik ten Hag. Mais le Néerlandais a refusé. Une fois, deux fois, trois fois, à tel point que les Red Devils semblent avoir abandonné cette piste. Et le Barça s’est visiblement fait à l’idée que l’ancien de l’Ajax Amsterdam allait rester.

À lire : Laporta en remet une couche pour Messi

Tout du moins si l’on en croit les propos du président blaugrana Joan Laporta. "Nous allons tout faire pour qu'il reste et nous espérons que le joueur fera également tout son possible pour rester", a déclaré le boss barcelonais lors d’un point presse. Des propos qui ne manqueront sans doute pas de faire sourire De Jong et ses représentants…

Laporta : "De Jong veut rester et nous voulons qu'il reste"

"Nous devons tous faire un effort. Ce qui est clair, c'est que nous avons une nouvelle grille salariale et que tous les joueurs doivent l'intégrer. Il veut rester et nous voulons qu'il reste, c'est la chose la plus importante", a conclu Laporta, qui adresse finalement un message à son joueur : pour rester, De Jong va devoir baisser son salaire.